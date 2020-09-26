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В Москве возобновят соцобслуживание граждан на фоне коронавируса

Власти Москвы с 27 сентября возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки жителей, которые должны оставаться дома на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.В источнике
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РБК

В Москве возобновят социальное обслуживание пожилых на изоляции

РБК02:19
РИАМО

В Москве возобновятся меры поддержки граждан, которые должны оставаться дома из‑за Covid

РИАМО02:28
RT на русском

В Москве возобновят соцобслуживание граждан на фоне коронавируса

RT на русском02:24
Коммерсантъ

В Москве возобновляет работу система социального обслуживания

Коммерсантъ02:36
Агентство Москва

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

Агентство Москва02:12
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Для тех, кто останется дома: возобновит работу система соцобслуживания и поддержки горожан

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:03
Российская газета

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

Российская газета02:34

«Бостон» победил «Майами» и сократил отставание в серии плей-офф НБА

Орландо, США, 26 сентября 2020, 08:28 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» уверенно победил команду «Майами Хит» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM01:28

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Киркорова

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы Филиппа Киркорова, сказал «МБХ медиа», что артист не намерен подавать в суд на штаб Навального из-за расследования о его доме.
Компания24 сентября в 15:24
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МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 14:08
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Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Минэнерго и минфин обсудят финансирование социальной газификации (без привлечения средств граждан), которое может включать в себя налоговые льготы и снижение дивидендов "Газпрома" как исполнителя программы.
Российская газета24 сентября в 14:00
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Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux

Российский Linux для ПФР Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России (ПФР) намерен адаптировать фрагмент своей автоматизированной системы нового поколения (АИС ПФР-2) для работы с российскими ОС Astra Linux и ALT Linux («Альт»).
CNewsвчера в 11:18
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