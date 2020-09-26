В Москве возобновят соцобслуживание граждан на фоне коронавируса
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В Москве возобновят соцобслуживание граждан на фоне коронавируса
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Власти Москвы с 27 сентября возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки жителей, которые должны оставаться дома на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.В источнике
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Для тех, кто останется дома: возобновит работу система соцобслуживания и поддержки горожан
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:03