В Москве впервые оштрафовали компанию за нарушение режима самоизоляции, ранее наказывали только единичных нарушителей.

с чего всё началось

Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров рассказал «РИА Новости», что в общей сложности группе из трех человек выписали штрафы на 45 тыс. руб.

В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции

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