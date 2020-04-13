Коронавирус
РБКВ Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции
Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров рассказал «РИА Новости», что в общей сложности группе из трех человек выписали штрафы на 45 тыс. руб.
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с чего всё началось
В Москве впервые оштрафовали компанию за нарушение режима самоизоляции, ранее наказывали только единичных нарушителей.РИА Новости10:19
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Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Общество
Новак заявил о ключевой роли Путина в новом соглашении по нефти
Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении нового соглашения со странами — производителями нефти, заявил министр энергетики Россиии Александр Новак.
РБК 13:36
Политика
Путин назвал разгильдяйством вспышки коронавируса в некоторых регионах
Путин добавил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах отстаёт от Москвы на 3-4 недели.
Говорит Москва 10:29
Общество
Уткин назвал Соловьёва «обезьяной»
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал критику в свой адрес от телеведущего Владимира Соловьёва.
Pravda.Ru 05:57
Энергетика
Саудовская Аравия продолжает ценовую войну
Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну.
Вести.Ru 08:15
Экономика
ВТБ дал кредитные каникулы 40 тысячам россиян
ВТБ за первые десять дней апреля одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч россиян и получил заявки на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 226 миллиардов рублей, одобрив обращений на 160 миллиардов, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:18
Общество
Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности.
РИА Новости 11 апреля в 13:15
Авто
Появились изображения нового Hyundai Tucson
Ролик, описывающий внешность будущей новинки, появился на YouTube-канале AtchaCars.
Автоновости дня 11:25
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Игры
Для Half-Life: Alyx вышел мод, позволяющий пройти игру без VR-шлема
Российский моддер под ником r57zone опубликовал специальный драйвер для Half-Life: Alyx, с помощью которого игру можно пройти без использования шлема виртуальной реальности.
Cyber.sports.ru 06:54
Экономика
По итогам 2020 года в РФ закроется до 50% малого бизнеса – экономист
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что значительные меры по поддержке бизнеса уже принимаются, однако в сложившейся ситуации они могут оказаться недостаточными.
REGNUM 09:12
Энергетика
Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ до «мировой»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в качестве помощи республике в условиях пандемии коронавируса могла бы снизить цену на поставляемый в страну газ до "мировой".
Газета.Ru 10:04
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова в костюме школьницы восхитила фанатов молодостью и красотой
Екатерина Климова агитирует поклонников заниматься саморазвитием во время карантина.
Passion.ru 12:14
Здоровье
Врач передал последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
Общество
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.
Комсомольская правда вчера в 09:24
Гаджеты
Стало известно, каким будет новый iPhone 12
Сразу несколько изменений может получить iPhone 12, который компания Apple покажет грядущей осенью.
Российская газета 08:57
Политика
Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости 13:12
Гаджеты
Motorola представит 22 апреля флагманский смартфон
Компания Motorola объявила о планах провести 22 апреля презентацию флагманского смартфона.
3DNews 12:01
Шоу-бизнес
Госпитализирована певица Татьяна Буланова
Певица, актриса и телеведущая Татьяна Буланова была госпитализирована в «прединсультном состоянии».
Вести Татарстан вчера в 09:25
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Финансы
ЦБ заявил о снижении внешнего долга России
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил $450 млрд, снизившись с начала года на $40,8 млрд, или на 8,3%», — говорится в заявлении.
RT на русском 09:23
Общество
Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском вчера в 07:23
Общество
Каршеринг временно приостановил работу в Петербурге
"По 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:43
Общество
В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за коронавируса
Цветочные компании в Нидерландах были вынуждены уничтожить 400 миллионов цветов, в том числе 140 миллионов знаменитых голландских тюльпанов, из-за снижения спроса на цветы в условиях пандемии коронавируса, сообщает газета New York Times со ссылкой на менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фреда ван Тола.
РИА Новости 08:17
Авто
Назвали оптимальный автомобиль для российских дорог
Российские эксперты рассказали, автомобили каких зарубежных марок будут самыми оптимальными для российских дорог.
Газета DAILY 10:54
Политика
YouTube разблокировал видео обращения Путина
Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google.
Газета.Ru 09:54
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47