Коронавирус

РБКРБКВ Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции

Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров рассказал «РИА Новости», что в общей сложности группе из трех человек выписали штрафы на 45 тыс. руб.
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с чего всё началось

В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

В Москве впервые оштрафовали компанию за нарушение режима самоизоляции, ранее наказывали только единичных нарушителей.
РИА Новости10:19

Подробнее о событии

В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции

РБК11:05

В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

РИА Новости10:19

В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

Lenta.ru10:23

В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

Москва 2410:15

Компанию нарушителей самоизоляции впервые оштрафовали в Москве

Фонтанка.Ру10:06

Еще восемь жителей Москвы получили штрафы по 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции

Интерфакс09:56

В Москве оштрафовали первую группу нарушителей самоизоляции

Комсомольская правда10:45
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Политика

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
781
Общество

Новак заявил о ключевой роли Путина в новом соглашении по нефти

Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении нового соглашения со странами — производителями нефти, заявил министр энергетики Россиии Александр Новак.
РБК 13:36
Политика

Путин назвал разгильдяйством вспышки коронавируса в некоторых регионах

Путин добавил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах отстаёт от Москвы на 3-4 недели.
Говорит Москва 10:29
7
Общество

Уткин назвал Соловьёва «обезьяной»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал критику в свой адрес от телеведущего Владимира Соловьёва.
Pravda.Ru 05:57
1,4K
Энергетика

Саудовская Аравия продолжает ценовую войну

Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну.
Вести.Ru 08:15
3
Экономика

ВТБ дал кредитные каникулы 40 тысячам россиян

ВТБ за первые десять дней апреля одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч россиян и получил заявки на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 226 миллиардов рублей, одобрив обращений на 160 миллиардов, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:18
5
Общество

Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности.
РИА Новости 11 апреля в 13:15
4K
Авто

Появились изображения нового Hyundai Tucson

Ролик, описывающий внешность будущей новинки, появился на YouTube-канале AtchaCars.
Автоновости дня 11:25
Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
1,2K
Политика

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
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Игры

Для Half-Life: Alyx вышел мод, позволяющий пройти игру без VR-шлема

Российский моддер под ником r57zone опубликовал специальный драйвер для Half-Life: Alyx, с помощью которого игру можно пройти без использования шлема виртуальной реальности.
Cyber.sports.ru 06:54
8
Экономика

По итогам 2020 года в РФ закроется до 50% малого бизнеса – экономист

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что значительные меры по поддержке бизнеса уже принимаются, однако в сложившейся ситуации они могут оказаться недостаточными.
REGNUM 09:12
15
Энергетика

Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ до «мировой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в качестве помощи республике в условиях пандемии коронавируса могла бы снизить цену на поставляемый в страну газ до "мировой".
Газета.Ru 10:04
12
Шоу-бизнес

42-летняя Екатерина Климова в костюме школьницы восхитила фанатов молодостью и красотой

Екатерина Климова агитирует поклонников заниматься саморазвитием во время карантина.
Passion.ru 12:14
1
Здоровье

Врач передал последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
388
Общество

В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков

В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.
Комсомольская правда вчера в 09:24
912
Гаджеты

Стало известно, каким будет новый iPhone 12

Сразу несколько изменений может получить iPhone 12, который компания Apple покажет грядущей осенью.
Российская газета 08:57
92
Политика

Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости 13:12
260
Гаджеты

Motorola представит 22 апреля флагманский смартфон

Компания Motorola объявила о планах провести 22 апреля презентацию флагманского смартфона.
3DNews 12:01
Шоу-бизнес

Госпитализирована певица Татьяна Буланова

Певица, актриса и телеведущая Татьяна Буланова была госпитализирована в «прединсультном состоянии».
Вести Татарстан вчера в 09:25
688
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
1,1K
Финансы

ЦБ заявил о снижении внешнего долга России

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил $450 млрд, снизившись с начала года на $40,8 млрд, или на 8,3%», — говорится в заявлении.
RT на русском 09:23
2
Общество

Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России

Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском вчера в 07:23
2,9K
Общество

Каршеринг временно приостановил работу в Петербурге

"По 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:43
8
Общество

Огонь в Чернобыле почти достиг хранилищ с радиоактивными отходами

Lenta.ru 10:00
482
Общество

В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за коронавируса

Цветочные компании в Нидерландах были вынуждены уничтожить 400 миллионов цветов, в том числе 140 миллионов знаменитых голландских тюльпанов, из-за снижения спроса на цветы в условиях пандемии коронавируса, сообщает газета New York Times со ссылкой на менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фреда ван Тола.
РИА Новости 08:17
7
Авто

Назвали оптимальный автомобиль для российских дорог

Российские эксперты рассказали, автомобили каких зарубежных марок будут самыми оптимальными для российских дорог.
Газета DAILY 10:54
106
Политика

YouTube разблокировал видео обращения Путина

Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google.
Газета.Ru 09:54
460
Общество

Песков прокомментировал рост преступности в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
1,9K
Экономика

Глава Забайкалья отказал в помощи пострадавшим от лесных пожаров

Эхо Москвы 05:00
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