Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей режима самоизоляции, ранее штрафы выписывали только единичным нарушителям, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Солнцевского суда столицы Георгия Енгибарова.
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с чего всё началось

В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

В Москве впервые оштрафовали компанию за нарушение режима самоизоляции, ранее наказывали только единичных нарушителей.
РИА Новости10:19

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В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции

РБК11:05

В Москве оштрафовали первую группу нарушителей самоизоляции

Комсомольская правда10:45

Еще восемь жителей Москвы получили штрафы по 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции

Интерфакс09:56

В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

Москва 2410:15

Компанию нарушителей самоизоляции впервые оштрафовали в Москве

Фонтанка.Ру10:06

В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

Lenta.ru10:23

В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

РИА Новости10:19
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Армия и оружие

МО РФ рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Вены

Экономика сегодня 03:57
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Политика

Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону

«На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин.
Коммерсантъ 08:43
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Футбол

Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в родной «Спортинг»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу может вернуться в Португалию.
Евро-футбол.ру 11:08
Общество

В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков

Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн.
ТАСС 11:50
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Политика

Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube

Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube.
RZN.info 11:00
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Общество

В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек

В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10056, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.
Газета.Ru 11:58
Политика

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
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Экономика

Fitch впервые ухудшило прогноз рейтинга госбанка из-за коронавируса

Агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу принадлежащего ЦБ Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) со стабильного на негативный, говорится в сообщении Fitch, поступившем в РБК.
РБК 10:52
Армия и оружие

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Энергетика

Подсчитаны траты России на транзит газа через Украину

Траты России на транзит газа через территорию Украины с декабря 2019 года составили 684 миллиона долларов.
Lenta.ru 09:14
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Политика

Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
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Политика

Пушков раскрыл роль России на мировой арене

В треугольнике Россия, Китай, США, у Москвы появятся новые возможности, роль страны существенно возрастет на мировой арене, пишет «Парламентская газета».
ФедералПресс вчера в 22:51
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Общество

В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами

РИА Новости 10:22
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Общество

Правительство России выделило 50 млрд рублей на допвыплаты медикам

«По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
RT на русском 02:48
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян разочаровала фанатов, показав свое подростковое фото

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала свое подростковое фото и огорчила фанатов изменившейся с тех пор внешностью.
РЕН ТВ 10:54
Армия и оружие

В Ливии ЗРПК «Панцирь-С1» уничтожил 16 турецких ударных беспилотников

ГЛАС.RU 02:54
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Хоккей

Омский хоккеист вошел в число худших игроков в истории НХЛ

По версии одного из известных североамериканских спортивных изданий Никитин стал худшим игроком, когда либо выступавшим в НХЛ под 86-м номером.
РИА СуперОмск 09:31
Общество

Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС

Москва, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации.
REGNUM 07:54
1,2K
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Игры

GTA V показали с улучшенной графикой

Если вам интересно, как бы выглядела старая игра в современной обработке, то можете порадоваться: GTA V показали с улучшенной графикой.
Ferra вчера в 10:03
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Футбол

Каррера — о словах Глушакова: «Что только не сделаешь ради внимания»

Главный тренер АЕК Массимо Каррера ответил на слова полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова.
Спорт-Экспресс 11:00
Энергетика

Сделку по нефти сочли провалом России

Россия и Саудовская Аравия в рамках соглашения снизят добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки каждая.
Lenta.ru 07:18
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Шоу-бизнес

У Борисовой обнажилась грудь во время съемки для флешмоба

Ведущая не стала удалять этот снимок из соцсетей Звезда российского ТВ Дана Борисова решила принять участие в популярном челлендже "Инстаграма", который заключается в том, что девушки, в том числе успешные и знаменитые, находясь в самоизоляции из-за объявленной пандемии коронавируса, делают себе платья из подушек на голое тело и снимают результат такого хендмейда.
WomanHit.ru 12:00
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

Голикова отметила, что 14–16 апреля могут быть неким критерием для страны о том, вышла ли заболеваемость на пик или продолжит увеличиваться.
Известия вчера в 19:04
2,9K
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
1,1K
Религия

У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус

Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:39
31
Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
1,4K
Политика

Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК вчера в 18:01
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
30
Общество

Медиков в Москве с 14 апреля начнут тестировать на антитела к CОVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с завтрашнего дня, 14 апреля, ведомство запустит в Москве тестирование на наличие антител к коронавирусу COVID-19.
Коммерсантъ 11:07
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