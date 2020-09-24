Коронавирус
РБКВ Москве впервые с конца июня выявили более 1 тыс. зараженных COVID-19
Впервые за несколько месяцев число заболевших коронавирусом в Москве превысило 1 тыс. человек. За минувшие сутки в столице выявлено 1050 случаев заражения, сообщает оперативный штаб.
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Политика
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Президент России Владимир Путин номинирован на Нобелевскую премию мира.
Коммерсантъ 05:50
Общество
В РФПИ назвали розничную цену препарата от коронавируса «Авифавир»
В свою очередь «Авифавир» в мае получил регистрационное удостоверение Минздрава России и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.
Известия 05:49
Политика
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Известия 05:11
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей
Величину прожиточного минимума в России в 2021 году предлагается увеличить до 11 653 рублей, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов.
RT на русском 05:56
Происшествия
Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:05
Происшествия
Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном
Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс 06:05
Общество
Сбербанк представил новый бренд «Сбер»
Сбербанк России перешел на новый бренд "Сбер", сообщил глава Сбербанка Герман Греф на онлайн-конференции в четверг.
Интерфакс 03:34
Авто
Volkswagen показал первый серийный электрический кроссовер
Компания Volkswagen представила первый серийный кроссовер с электрической силовой установкой.
Wroom.ru 05:37
Культура
Владимира Соловьева жестко высмеяли в юмористическом шоу на ТНТ
Выступая, условный Соловьев жестко критиковал Соединенные Штаты.
Evo-rus.com 03:30
Общество
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
В России с 24 сентября начали действовать новые правила поверки счетчиков. Теперь факт поверки подтверждается только в электронном виде.
Ведомости 00:44
Происшествия
При падении легкомоторного самолета в Тульской области погиб человек
Во время проведения агрохимических работ в Каменском районе Тульской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Бекас».
РБК 05:48
Транспорт
В Барнауле на три рубля подорожает проезд в общественном транспорте
Перевозчики Барнаула надеются, что стоимость проезда в авто и электротранспорте повысится на 3 рубля.
Evo-rus.com вчера в 02:42
Происшествия
В московском бассейне утонула дочь актёра Конкина
Москва, 24 сентября 2020, 12:37 — REGNUM Дочь советского и российского актёра Владимира Конкина Софья утонула в одном из московских бассейнов.
REGNUM 05:37
Общество
Все регионы России получили пробные партии вакцины от коронавируса
«Все регионы получили первые пробные партии вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении министерства.
ТК Звезда 03:49
Общество
Оперштаб: в России выявлено 6595 новых случаев коронавируса
Коронавирус за последние сутки выявили еще у 6595 человек в 84 регионах России, сообщил оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Политическая Экспертиза 03:37
Происшествия
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Истребитель СУ-30, который потерпел крушение в Тверской области, мог случайно сбить другой самолет в ходе учений, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Ведомости вчера в 06:56
Общество
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия вчера в 21:37
Экономика
«Единая Россия» предлагает поддержать малый бизнес в Алтайском крае после отмены ЕНВД
Предприниматели смогут безболезненно перейти с одного налогового режима на другой Замруководителя фракции "Единая Россия" в АКЗС, член президиума регионального политсовета партии Андрей Осипов предложил усовершенствовать ряд краевых законов в помощь малому бизнесу после прекращения в 2021 году действия Единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
АМИТЕЛ 05:15
Политика
Джабаров назвал протесты в Белоруссии репетицией событий в России
Первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров считает, что Запад провоцирует волнения в Белоруссии в качестве репетиции перед выборами в Госдуму в 2021 году.
Московский Комсомолец 05:10
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, какие маски нельзя использовать
Если маска сшита из того материала, который не изучен, который может пропускать различные частички, в том числе и вирусы, конечно, от такой маски пользы не будет.
РИА Новости вчера в 06:18
Общество
РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины
Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных страховщиков и частных клиник.
РИА Новости 03:11
Общество
Газета Figaro рассказала о проверке анализов Навального во Франции
Анализы блогера Алексея Навального проверяли в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции, эта лаборатория аккредитована ОЗХО.
Газета.Ru 03:38
Футбол
«Зенит» и «Краснодар» заинтересованы в приобретении чемпиона мира
Чемпион мира в составе сборной Германии провел за "ПСЖ" 143 матча, в которых забил 21 гол и сделал 32 результативные передачи.
Газета.Ru 05:24
Гаджеты
Samsung представила новые 8К-телевизоры в России
Деловое.ТВ 05:39
Политика
Против протестующих в Белоруссии примут дополнительные меры
Минск, 24 сентября 2020, 12:49 — REGNUM В Белоруссии планируется принять дополнительные меры по стабилизации ситуации в республике.
REGNUM 05:49
Шоу-бизнес
Новое видео Галкина с Аллой Пугачевой раскритиковали подписчики
На видео Алла Борисовна запечатлена крупным планом. Однако не все подписчики сошлись во мнении относительно видео.
RuNews24.ru 03:51
Путешествия
Названы не рекомендуемые к употреблению продукты в отелях Турции
Туристы составили список продуктов, которые лучше не употреблять в турецких отелях. Чаще туристы жаловались на еду в менее дорогих отелях.
ToDay News Ufa 03:42
Политика
В Совфеде рассказали об угрозах в адрес сенатора Андрея Климова
С чем были связаны угрозы, в Совфеде не уточнили.
Говорит Москва 05:45
Авто
Сборка Lada 4x4 в Германии обошлась в три раза дороже, чем в России
Издание, приуроченное к 50-летнему юбилею «АвтоВАЗа», будет выпущено в 50 экземплярах, которые впоследствии продадут через избранных дилеров в Германии.
Автоновости дня 03:00
Общество
Финразведка ответила на утечку об операциях россиян в банках США
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, или российская финансовая разведка) ознакомилась с информацией об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), о которой централизованно рассказали издание BuzzFeed, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и еще порядка ста медиа из разных стран.
РБК вчера в 17:00