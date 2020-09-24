Коронавирус

РБКРБКВ Москве впервые с конца июня выявили более 1 тыс. зараженных COVID-19

Впервые за несколько месяцев число заболевших коронавирусом в Москве превысило 1 тыс. человек. За минувшие сутки в столице выявлено 1050 случаев заражения, сообщает оперативный штаб.
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В Москве впервые с конца июня выявили более тысячи случаев COVID-19

РИА Новости05:16

В Москве впервые с конца июня выявили более 1000 случаев коронавируса

Ведомости03:39

В Москве впервые с июня выявили больше 1000 случаев COVID-19 за сутки

Газета.Ru04:00

В Москве впервые с конца июня выявили более 1 тыс. зараженных COVID-19

РБК03:42

В Москве выявили более 1 тыс. зараженных COVID-19 впервые с 23 июня

Коммерсантъ04:02

В Москве впервые с конца июня выявлено более тысячи случаев заражения COVID-19

Lenta.ru03:37

В Москве впервые с 23 июня выявили более 1 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

ТАСС03:36
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Политика

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Президент России Владимир Путин номинирован на Нобелевскую премию мира.
Коммерсантъ 05:50
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Общество

В РФПИ назвали розничную цену препарата от коронавируса «Авифавир»

В свою очередь «Авифавир» в мае получил регистрационное удостоверение Минздрава России и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.
Известия 05:49
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Политика

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Известия 05:11
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Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

Величину прожиточного минимума в России в 2021 году предлагается увеличить до 11 653 рублей, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов.
RT на русском 05:56
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Происшествия

Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:05
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Происшествия

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс 06:05
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Общество

Сбербанк представил новый бренд «Сбер»

Сбербанк России перешел на новый бренд "Сбер", сообщил глава Сбербанка Герман Греф на онлайн-конференции в четверг.
Интерфакс 03:34
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Авто

Volkswagen показал первый серийный электрический кроссовер

Компания Volkswagen представила первый серийный кроссовер с электрической силовой установкой.
Wroom.ru 05:37
Культура

Владимира Соловьева жестко высмеяли в юмористическом шоу на ТНТ

Выступая, условный Соловьев жестко критиковал Соединенные Штаты.
Evo-rus.com 03:30
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Общество

В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

В России с 24 сентября начали действовать новые правила поверки счетчиков. Теперь факт поверки подтверждается только в электронном виде.
Ведомости 00:44
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Происшествия

При падении легкомоторного самолета в Тульской области погиб человек

Во время проведения агрохимических работ в Каменском районе Тульской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Бекас».
РБК 05:48
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Транспорт

В Барнауле на три рубля подорожает проезд в общественном транспорте

Перевозчики Барнаула надеются, что стоимость проезда в авто и электротранспорте повысится на 3 рубля.
Evo-rus.com вчера в 02:42
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Происшествия

В московском бассейне утонула дочь актёра Конкина

Москва, 24 сентября 2020, 12:37 — REGNUM Дочь советского и российского актёра Владимира Конкина Софья утонула в одном из московских бассейнов.
REGNUM 05:37
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Общество

Все регионы России получили пробные партии вакцины от коронавируса

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении министерства.
ТК Звезда 03:49
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Общество

Оперштаб: в России выявлено 6595 новых случаев коронавируса

Коронавирус за последние сутки выявили еще у 6595 человек в 84 регионах России, сообщил оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Политическая Экспертиза 03:37
Происшествия

ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений

Истребитель СУ-30, который потерпел крушение в Тверской области, мог случайно сбить другой самолет в ходе учений, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Ведомости вчера в 06:56
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Общество

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия вчера в 21:37
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Экономика

«Единая Россия» предлагает поддержать малый бизнес в Алтайском крае после отмены ЕНВД

Предприниматели смогут безболезненно перейти с одного налогового режима на другой Замруководителя фракции "Единая Россия" в АКЗС, член президиума регионального политсовета партии Андрей Осипов предложил усовершенствовать ряд краевых законов в помощь малому бизнесу после прекращения в 2021 году действия Единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
АМИТЕЛ 05:15
Политика

Джабаров назвал протесты в Белоруссии репетицией событий в России

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров считает, что Запад провоцирует волнения в Белоруссии в качестве репетиции перед выборами в Госдуму в 2021 году.
Московский Комсомолец 05:10
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Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, какие маски нельзя использовать

Если маска сшита из того материала, который не изучен, который может пропускать различные частички, в том числе и вирусы, конечно, от такой маски пользы не будет.
РИА Новости вчера в 06:18
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Общество

РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины

Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных страховщиков и частных клиник.
РИА Новости 03:11
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Общество

Газета Figaro рассказала о проверке анализов Навального во Франции

Анализы блогера Алексея Навального проверяли в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции, эта лаборатория аккредитована ОЗХО.
Газета.Ru 03:38
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Футбол

«Зенит» и «Краснодар» заинтересованы в приобретении чемпиона мира

Чемпион мира в составе сборной Германии провел за "ПСЖ" 143 матча, в которых забил 21 гол и сделал 32 результативные передачи.
Газета.Ru 05:24
Гаджеты

Samsung представила новые 8К-телевизоры в России

Деловое.ТВ 05:39
Политика

Против протестующих в Белоруссии примут дополнительные меры

Минск, 24 сентября 2020, 12:49 — REGNUM В Белоруссии планируется принять дополнительные меры по стабилизации ситуации в республике.
REGNUM 05:49
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Шоу-бизнес

Новое видео Галкина с Аллой Пугачевой раскритиковали подписчики

На видео Алла Борисовна запечатлена крупным планом. Однако не все подписчики сошлись во мнении относительно видео.
RuNews24.ru 03:51
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Путешествия

Названы не рекомендуемые к употреблению продукты в отелях Турции

Туристы составили список продуктов, которые лучше не употреблять в турецких отелях. Чаще туристы жаловались на еду в менее дорогих отелях.
ToDay News Ufa 03:42
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Политика

В Совфеде рассказали об угрозах в адрес сенатора Андрея Климова

С чем были связаны угрозы, в Совфеде не уточнили.
Говорит Москва 05:45
Авто

Сборка Lada 4x4 в Германии обошлась в три раза дороже, чем в России

Издание, приуроченное к 50-летнему юбилею «АвтоВАЗа», будет выпущено в 50 экземплярах, которые впоследствии продадут через избранных дилеров в Германии.
Автоновости дня 03:00
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Общество

Финразведка ответила на утечку об операциях россиян в банках США

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, или российская финансовая разведка) ознакомилась с информацией об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), о которой централизованно рассказали издание BuzzFeed, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и еще порядка ста медиа из разных стран.
РБК вчера в 17:00
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Как работают Яндекс.Новости?
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