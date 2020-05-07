Сегодня выписано пациентов больше, чем госпитализировано, это хорошая история. Тем не менее, мы понимаем, что пандемия не останавливается, она развивается, к сожалению.

За последние сутки в Москве число госпитализаций оказалось ниже количества выписанных пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин, передает ТАСС.

В Москве впервые снизилось число госпитализаций с коронавирусом

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