Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Москве впервые снизилось число госпитализаций с коронавирусом

За последние сутки в Москве число госпитализаций оказалось ниже количества выписанных пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин, передает ТАСС.
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Сергей Собянин
Сегодня выписано пациентов больше, чем госпитализировано, это хорошая история. Тем не менее, мы понимаем, что пандемия не останавливается, она развивается, к сожалению.
— Сергей Собянин, мэр МосквыГазета.Ru 05:01

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