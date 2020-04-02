Коронавирус

РБКРБКВ Москве скончался пациент с коронавирусом

По данным оперативного штаба на утро 2 апреля, в России было выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом, при этом 30 человек скончались. В Москве выявили 2475 носителей коронавирусной инфекции, а количество умерших за сутки увеличилось на три человека и достигло 19.
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В Москве скончался 39-летний мужчина с коронавирусом

Москва 24вчера в 14:03

В Москве от коронавируса скончался 39-летний пациент

РИА Новостивчера в 14:05

В Москве скончался пациент с коронавирусом

РБКвчера в 14:04

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

Ведомостивчера в 14:24

Число погибших с положительным тестом на коронавирус выросло в Москве до 20

Вечерняя Москвавчера в 14:40

В Москве погиб еще один пациент с коронавирусом

ФедералПрессвчера в 14:38

В Москве умер 39-летний мужчина, зараженный коронавирусом

ИА Красная Веснавчера в 14:31
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Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК вчера в 10:43
Политика

В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения

Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 00:32
Кино

Флэш и Зеленый фонарь появятся в новом сериале «Старгерл» от DC

«Старгерл» даст старт новой главе телесериальной вселенной DC, в которую ранее входили такие проекты, как «Стрела», «Флэш», «Супергерл», «Черная молния», «Легенды завтрашнего дня».
Киноафиша России вчера в 07:43
Общество

Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Агентство Москва вчера в 12:33
Политика

Китай ответил на обвинения от США в сокрытии данных по эпидемии

В Пекине дали ответ Соединённым Штатам Америки на заявления о якобы сокрытии истинных масштабов эпидемии коронавируса нового типа.
Военное обозрение вчера в 23:43
Авто

В России Toyota подняла цены на автомобили

Автоновости дня вчера в 04:50
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) 01 апреля в 01:52
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru 01 апреля в 05:17
Политика

МИД: США оплатили половину российского медоборудования

В МИД России подтвердили, что США оплатили часть доставленного туда медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 07:19
Политика

Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом

«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
RT на русском вчера в 10:12
Общество

Красноярцам разрешили ездить на дачу

При необходимости ездить на работу работодателем выдается справка.
НИА-Красноярск 00:09
Здоровье

Найден способ продлить срок использования медицинских масок

МИР 24 вчера в 05:26
Авто

В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»

Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
CarsWeek.ru 01 апреля в 12:19
Гаджеты

Смартфоны OnePlus 8 получат одни из лучших дисплеев на рынке

Смартфоны семейства OnePlus 8, официальная презентация которых состоится уже 14 апреля, смогут похвастаться наличием одних из лучших экранов в отрасли.
3DNews вчера в 23:52
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости вчера в 08:50
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия вчера в 15:23
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов назвал две даты для поединка с Тони Фергюсоном

Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, заявил о том, что готов начать подготовку к поединку с Тони Фергюсоном сразу после окончания Рамадана.
FightTime.ru вчера в 16:03
Шоу-бизнес

Каретина: границы открытого тела для пловцов частично стёрты

Семикратная чемпионка мира в категории «Мастерс» по плаванию Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, рассказала о фотосессиях Юлии Ефимовой.
RT на русском вчера в 11:00
Экономика

Совфед предложил антикризисный план в условиях пандемии коронавируса

Совет Федерации озвучил свой антикризисный план на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 14:09
Здоровье

Какие страны выбрали альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом

Швеция — личная ответственность В Европе самый нестандартный подход к борьбе с коронавирусом избрала Швеция.
РБК вчера в 10:59
Общество

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости вчера в 11:35
Здоровье

Минздрав Украины сообщил об ужесточении карантина из-за коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил журналистам, что меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в стране будут ужесточены.
Московский Комсомолец вчера в 16:39
Происшествия

СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области

Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Российская газета 00:28
Транспорт

Въезд для автомобилей из других регионов закрыт в Челябинской области

В регионе приняли решение закрыть въезд для транспортных средств из других областей страны.
Главный региональный вчера в 11:16
Космос

Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода

Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
3DNews вчера в 06:11
Армия и оружие

Военные Турции убили 14 курдских повстанцев на северо-западе Сирии

REGNUM вчера в 03:30
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