Коронавирус
РБКВ Москве скончался пациент с коронавирусом
По данным оперативного штаба на утро 2 апреля, в России было выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом, при этом 30 человек скончались. В Москве выявили 2475 носителей коронавирусной инфекции, а количество умерших за сутки увеличилось на три человека и достигло 19.
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В Москве скончался 39-летний мужчина с положительным результатом теста на коронавирус
Екатеринбург Онлайнвчера в 14:10
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:16, Ашберн
Политика
Российский проект резолюции ГА ООН по борьбе с пандемией заблокировали
В российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.
Общество
Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Здоровье
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Экономика
Минприроды требует 30 млрд рублей на предотвращение мусорного коллапса
Речь идет о 30 миллиардах рублей. Минприроды объясняет эту сумму платежной безответственностью граждан и необоснованными тарифами.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
Гаджеты
Xiaomi представила автомобильный проекционный дисплей с голосовым управлением
Компания Xiaomi представила на собственной площадке коллективного финансирования Youpin новый проекционный дисплей Carrobot Smart Head-Up Display, который производится ее партнером компанией Carrobot.
Общество
В Турции назвали сроки начала туристического сезона
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил о решении изменить сроки начала туристического сезона в стране из-за пандемии коронавируса.
Общество
Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции
Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Политика
Губернатор Камчатского края подал заявление об отставке
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке на имя президента России Владимира Путина.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Общество
В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса
Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Спорт
Гимнаст из Барнаула Сергей Найдин заболел коронавирусом
У 18-летний гимнаста, призера юношеских Олимпийских игр Сергея Найдина обнаружили коронавирус. Им он заразился на спортивных сборах.
Политика
Польша обвинила Россию в использовании пандемии для дезинформации
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации.
Политика
Путин предоставил губернаторам дополнительные полномочия
Главы субъектов федерации получат дополнительные полномочия, заявил президент Владимир Путин в обращении к нации.
Энергетика
Нефть подешевела после рекордного дневного роста накануне
Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу после максимального в истории дневного роста накануне, 2 апреля.
Политика
В Башкирии могут демократизировать режим самоизоляции
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе сохранят режим самоизоляции по коронавирусу на следующей неделе, но немного демократизируют его, он поручил правительству республики провести консультации для принятия окончательного решения.
Технологии
В России зарегистрирована новая тест-система, выявляющая коронавирус
Как сообщается на сайте компании, набор соответствует требованиям ВОЗ и Минздрава РФ по диагностике коронавируса нового типа и позволяет выявлять от 10 копий вируса в пробирке.
Политика
США купили у России доставленное медицинское оборудование
«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Общество
На Ямале подтвердили 12 случаев заболевания коронавирусом
На Ямале выявили еще 10 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Интернет
Microsoft Edge стал вторым по популярности браузером
Находившийся ранее на втором месте Mozilla Firefox оказался на третьей строчке с долей рынка 7,19 %, а Internet Explorer всё ещё держится на четвёртой позиции с долей 5,87 %.Основным фактором, который повлиял на рост популярности Edge, является его доступность для смартфонов, работающих на Android и iOS.
Кино
Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
Общество
Пенсии в России проиндексировали на 6,1%
Пенсии проиндексировали на 6,1% с 1 апреля 2020 года, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Нижегородской области.
Общество
В «ВымпелКоме» сменился гендиректор
В феврале VEON объявил, что гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич досрочно покинет компанию в июне.
Единоборства
Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном 18 апреля
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести бой с американцем Тони Фергюсоном, если сможет вылететь из России.
Происшествия
В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Происшествия