Коронавирус

РБКРБКВ Москве скончался пациент с коронавирусом

По данным оперативного штаба на утро 2 апреля, в России было выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом, при этом 30 человек скончались. В Москве выявили 2475 носителей коронавирусной инфекции, а количество умерших за сутки увеличилось на три человека и достигло 19.
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В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

Ведомостивчера в 14:24

В Москве умер 39-летний мужчина, зараженный коронавирусом

ИА Красная Веснавчера в 14:31

В Москве от коронавируса скончался 39-летний пациент

РИА Новостивчера в 14:05

В Москве скончался пациент с коронавирусом

РБКвчера в 14:04

В Москве скончался 39-летний мужчина с коронавирусом

Москва 24вчера в 14:03

В Москве погиб еще один пациент с коронавирусом

ФедералПрессвчера в 14:38

В Москве скончался 39-летний мужчина с положительным результатом теста на коронавирус

Екатеринбург Онлайнвчера в 14:10
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Политика

Российский проект резолюции ГА ООН по борьбе с пандемией заблокировали

В российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.
Интерфакс 00:13
Общество

Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Газета.Ru вчера в 16:31
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Экономика

Минприроды требует 30 млрд рублей на предотвращение мусорного коллапса

Речь идет о 30 миллиардах рублей. Минприроды объясняет эту сумму платежной безответственностью граждан и необоснованными тарифами.
Радио Комсомольская правда 01:59
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Гаджеты

Xiaomi представила автомобильный проекционный дисплей с голосовым управлением

Компания Xiaomi представила на собственной площадке коллективного финансирования Youpin новый проекционный дисплей Carrobot Smart Head-Up Display, который производится ее партнером компанией Carrobot.
iXBT.com 00:25
Общество

В Турции назвали сроки начала туристического сезона

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил о решении изменить сроки начала туристического сезона в стране из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 05:36
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News 01 апреля в 15:37
Политика

Губернатор Камчатского края подал заявление об отставке

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке на имя президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 18:26
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Спорт

Гимнаст из Барнаула Сергей Найдин заболел коронавирусом

У 18-летний гимнаста, призера юношеских Олимпийских игр Сергея Найдина обнаружили коронавирус. Им он заразился на спортивных сборах.
Московский Комсомолец вчера в 23:52
Политика

Польша обвинила Россию в использовании пандемии для дезинформации

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации.
Lenta.ru вчера в 16:55
Политика

Путин предоставил губернаторам дополнительные полномочия

Главы субъектов федерации получат дополнительные полномочия, заявил президент Владимир Путин в обращении к нации.
РБК вчера в 10:04
Энергетика

Нефть подешевела после рекордного дневного роста накануне

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу после максимального в истории дневного роста накануне, 2 апреля.
Интерфакс 01:34
Политика

В Башкирии могут демократизировать режим самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе сохранят режим самоизоляции по коронавирусу на следующей неделе, но немного демократизируют его, он поручил правительству республики провести консультации для принятия окончательного решения.
РИА Новости 01:35
Технологии

В России зарегистрирована новая тест-система, выявляющая коронавирус

Как сообщается на сайте компании, набор соответствует требованиям ВОЗ и Минздрава РФ по диагностике коронавируса нового типа и позволяет выявлять от 10 копий вируса в пробирке.
ТАСС 00:20
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 06:08
Общество

На Ямале подтвердили 12 случаев заболевания коронавирусом

На Ямале выявили еще 10 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
КП - Ямал 01:40
Интернет

Microsoft Edge стал вторым по популярности браузером

Находившийся ранее на втором месте Mozilla Firefox оказался на третьей строчке с долей рынка 7,19 %, а Internet Explorer всё ещё держится на четвёртой позиции с долей 5,87 %.Основным фактором, который повлиял на рост популярности Edge, является его доступность для смартфонов, работающих на Android и iOS.
ToDay News Ufa 00:55
Кино

Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»

Культуромания вчера в 05:33
Общество

Пенсии в России проиндексировали на 6,1%

Пенсии проиндексировали на 6,1% с 1 апреля 2020 года, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Нижегородской области.
Время Н вчера в 04:44
Общество

В «ВымпелКоме» сменился гендиректор

В феврале VEON объявил, что гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич досрочно покинет компанию в июне.
РБК 01:46
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном 18 апреля

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести бой с американцем Тони Фергюсоном, если сможет вылететь из России.
РИА Новости 01:15
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
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