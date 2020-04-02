Главный врач больницы в подмосковной Коммунарке Денис Проценко сообщил на своей странице в Фейсбук о первом случае смерти человека моложе 40 лет от коронавирусной инфекции в Москве.

Первый пациент моложе 40 лет скончался от коронавируса в Москве

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