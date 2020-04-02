Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПервый пациент моложе 40 лет скончался от коронавируса в Москве

Главный врач больницы в подмосковной Коммунарке Денис Проценко сообщил на своей странице в Фейсбук о первом случае смерти человека моложе 40 лет от коронавирусной инфекции в Москве.
Читать в источнике
Комментировать46

Подробнее о событии

В Москве умерли два пациента с диагнозом коронавирус

RuNews24.ru30 марта в 03:48

В Москве впервые умер от коронавирусной инфекции пациент моложе 40 лет

ТАСС14:31

Главврач больницы в Коммунарке назвал причину смерти 39-летнего мужчины

Вечерняя Москва14:24

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

МонаВиста30 марта в 05:17

Главврач: Скончавшийся в Москве 39-летний пациент с подтвержденным коронавирусом страдал ожирением

Агентство Москва14:54

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

СоцИнформБюро30 марта в 02:48

Ещё двое пациентов с коронавирусом умерли в Москве

REGNUM30 марта в 01:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 17:02, Ашберн
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM 10:01
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 12:27
Политика

Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Взгляд.ру 13:33
Происшествия

В Костромской области умерла женщина с подозрением на коронавирус

Пожилая жительница Костромской области, госпитализированная с подозрением на коронавирус, скончалась, сообщила администрация региона.
РИА Новости 11:11
Экономика

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Ведомости 08:42
Общество

Лукашенко посоветовал есть масло для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru 13:22
Энергетика

Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа

Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
Expert.ru 11:37
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек

Число смертей достигло 51 тыс. 376 человек, выздоровели 210 тыс. 245 человек.
Юга.ру 14:43
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Известия 13:41
Политика

США купили доставленное из РФ медицинское оборудование

30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, — заявила она.
News.ru 04:25
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Экономика

Меры поддержки экономики разработают в Воронежской области

Как отметил глава региона, конкретные меры поддержки экономики региональной власти придется принимать в условиях постоянно меняющейся системы координат.
Обозреватель Врн 15:05
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес снова доказала, что ее пресс в отличной форме

Дженнифер Лопес снова доказала, что ее пресс в отличной форме. Ее новые фото - мощная мотивация для тех, кто хочет начать бегать по утрам.
Территория новостей 10:15
Политика

Россия предложила Кипру пересмотреть налоговое соглашение

Правительство России направило правительству Кипра письмо по поводу изменения соглашения об избежании двойного налогообложения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 1 апреля.
Ведомости вчера в 12:44
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Спорт

Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом

У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного спортсмена обнаружили коронавирус.
Газета.Ru 12:15
Здоровье

На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания

88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Накануне.Ru 06:24
Политика

Путин назначил Уйбу врио главы Коми

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке главы Коми Сергей Гапликова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
FlashNord 11:35
Общество

Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве

Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
ТВ Центр 15:12
Религия

Греческая церковь призвала всех на Пасху молиться дома

Синод Элладской православной церкви призвал всех на Пасху молиться дома, соблюдать рекомендации властей по защите общественного здоровья в период пандемии и не слушать тех, кто призывает не повиноваться во имя веры.
РИА Новости вчера в 16:11
Авто

Volkswagen начал производство кроссовера больше Teramont

Китайское СП FAW-Volkswagen запустило производство нового полноразмерного кроссовера, который превзойдет Teramont по габаритам и станет самым крупным SUV немецкой марки.
Автоновости дня 04:20
Здоровье

Рошаль призвал бизнес помочь системе здравоохранения

Глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения России.
Взгляд.ру 16:31
Происшествия

Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы

Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
RT на русском 16:40
Игры

Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

На PlayStation 4 вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако компания Sony Interactive Entertainment решила ограничить продажу игры для российских пользователей консоли.
Peterburg2.ru вчера в 17:02
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 04:50
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Биатлон

Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку с поста главы СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на письмо, в котором его призывают уйти в отставку.
МК-Спорт вчера в 05:41
ещё по теме
Главное