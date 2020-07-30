Общество
ИзвестияВ Москве впервые за 40 лет передвинут несколько исторических зданий
Впервые за 40 лет в Москве передвинут исторические здания. Три строения на территории компрессорного завода «Борец» на Складочной улице за Савеловским вокзалом передвинут более чем на 100 м для их сохранности. Об этом в среду, 29 июля, сообщается на сайте «Хранители наследия».
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с чего всё началось
Как напоминает портал "Хранители наследия", последний опыт перемещения зданий в Москве - переезд дома Сытина на Тверской к углу Настасьинского переулка.ТВ Центрвчера в 09:25
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ГК «ПИК» начала работы по перемещению водонапорной башни конца XIX века на Складочной улице
Агентство Москвавчера в 09:29
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Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР.
Новый Век вчера в 06:44
Футбол
«Мелкадзе тоже хороший, но заиграть не смог». Ловчев — о вероятном переходе Урунова в «Спартак»
Матч ТВ 28 июля в 13:06
Политика
Путин призвал просчитать риски обострения пандемии
Работу по выходу из режимов ограничений надо продолжать, но решения должны быть аккуратные и взвешенные, заявил президент Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации.
Российская газета вчера в 07:24
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Армия и оружие
«Российское супероружие способно поменять баланс сил в Арктике»: в Дании опасаются ракеты «Кинжал»
В своей статье Эмиль Роттбёлль ссылается на мнение военного аналитика Академии обороны Дании капитан-лейтенанта Андерса Пук Нильсена, который заявил, что ракета "Кинжал" является новым оружием России, которому Соединенным Штатам необходимо найти противовес в Гренландии.
Военное обозрение 02:08
Политика
В Конгресс США внесли законопроект «О защите Америки от шпионов»
Сенаторы внесли в Конгресс США законопроект "О защите Америки от шпионов".
ТАСС вчера в 19:59
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Голландский защитник Велтман перешел из «Аякса» в «Брайтон»
Английский «Брайтон» объявил о переходе 28-летнего голландского центрального защитника Джоэла Велтмана.
Советский спорт 00:08
Космос
Российский учёный объяснил, почему NASA пугает землян астероидами
Pravda.Ru вчера в 11:20
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В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Технологии
Россиян предостерегли от использования устройств с микрофоном
Как сообщили ToDay News Ufa, попав на гаджет с микрофоном, программа записывают любую информацию.
ToDay News Ufa 00:25
Общество
Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз.
РБК вчера в 21:31
Общество
После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине
RuNews24.ru вчера в 18:26
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия вчера в 12:26
Политика
Появилось видео задержания россиян в Белоруссии
Канал «Беларусь 1» поставил в эфир телесюжет о задержании якобы бойцов частной военной компании «Вагнера».
Взгляд.ру вчера в 09:22
Общество
Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начинает сбор помощи на оплату услуг адвокатов, сообщается в официальном аккаунте краевого отделения ЛПДР в Instagram.
РИА Новости 01:16
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Согласно инициативе, минимальный размер пособия в 2021 году составит прожиточный минимум трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года.
РИА Новости 02:08
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
Технологии
Telegram пожаловался на Apple в Еврокомиссию
Мессенджер Telegram подал на Apple официальную антимонопольную жалобу в Еврокомиссию, причиной стали возможные нарушения в работе App Store.
Газета.Ru 01:00
Политика
В Совбезе Белоруссии заявили, что задержанные россияне дают показания
Задержанные в Белоруссии граждане Российской Федерации в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий.
ТАСС 02:02
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия вчера в 06:19
Происшествия
Челябинец зарезал свою жену на глазах у детей
Челябинск, 29 июля 2020, 19:00 — REGNUM В Челябинской области пойман 31-летний гражданин, которого подозревают в убийстве его супруги.
REGNUM вчера в 12:00
Происшествия
Не менее 11 человек пострадали при взрыве в японской Фукусиме
Газета.Ru вчера в 21:58
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Политика
Конгресс США призвал увеличить экспорт газа союзникам НАТО
Конгресс США призвал Вашингтон увеличить поставки газа союзникам по НАТО, чтобы уменьшить сотрудничество с Россией.
Телеканал 360° вчера в 05:48
Футбол
Уволенный гендиректор «Химок»: предположу, мне не простили выход в РПЛ
Бывший генеральный директор подмосковных "Химок" Василий Иванов прокомментировал свое увольнение из клуба, передает "СЭ".
Газета.Ru вчера в 12:43
Здоровье
Врач назвал самые первые признаки онкологии
Среди первых сигналов опасного заболевания, которые требуют обращения к специалистам, профессор выделил изменение ритма дефекации и мочеиспускания, незаживающие язвы, необычные кровотечения или кровянистые выделения.
Российская газета 00:38
Общество
В Роспотребнадзоре определили срок гибели коронавируса в воде
В Роспотребнадзоре выяснили, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение суток.
Газета.Ru 01:58