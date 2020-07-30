В Москве впервые за 40 лет передвинут несколько исторических зданий
Смотрите также
Ученые предсказали мировой коллапс с вероятностью в 90%
Большой театр отправляется на фестиваль оперы и балета «Херсонес»
Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе
Премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесена на 26 августа
Робот «Федор» научит своего преемника работе на МКС
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
Житель Забайкалья выстрелил в мальчика, забравшегося на его машину
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян
Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным
Звезда «Уральских пельменей» нашла новую работу
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
Турция выпускала компоненты F-35 после исключения из программы США
Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина
Впервые за 40 лет в Москве передвинут исторические здания. Три строения на территории компрессорного завода «Борец» на Складочной улице за Савеловским вокзалом передвинут более чем на 100 м для их сохранности. Об этом в среду, 29 июля, сообщается на сайте «Хранители наследия».В источнике
С чего всё началось
Как напоминает портал "Хранители наследия
", последний опыт перемещения зданий в Москве - переезд дома Сытина на Тверской к углу Настасьинского переулка.
Подробнее о событии
ГК «ПИК» начала работы по перемещению водонапорной башни конца XIX века на Складочной улице
Агентство Москвавчера в 09:29