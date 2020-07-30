В Москве впервые за 40 лет передвинут несколько исторических зданий

Впервые за 40 лет в Москве передвинут исторические здания. Три строения на территории компрессорного завода «Борец» на Складочной улице за Савеловским вокзалом передвинут более чем на 100 м для их сохранности. Об этом в среду, 29 июля, сообщается на сайте «Хранители наследия».