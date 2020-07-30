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Известия
Известия

В Москве впервые за 40 лет передвинут несколько исторических зданий

Впервые за 40 лет в Москве передвинут исторические здания. Три строения на территории компрессорного завода «Борец» на Складочной улице за Савеловским вокзалом передвинут более чем на 100 м для их сохранности. Об этом в среду, 29 июля, сообщается на сайте «Хранители наследия».В источнике
С чего всё началось
Как напоминает портал "Хранители наследия
", последний опыт перемещения зданий в Москве - переезд дома Сытина на Тверской к углу Настасьинского переулка.
ТВ Центрвчера в 09:28
Подробнее о событии
Вечерняя Москва

Застройщик в Москве передвинул историческую башню на время стройки ЖК

Вечерняя Москвавчера в 15:49
РИАМО

В Москве переместят водонапорную башню конца XIX века

РИАМОвчера в 11:17
Интерфакс

Группа «ПИК» передвинет исторические здания завода «Борец» в Москве

Интерфаксвчера в 10:13
РБК

В Москве впервые за 40 лет передвинут несколько исторических зданий

РБКвчера в 09:49
РИА Новости

ПИК перенесет старинную водонапорную башню для строительства ЖК в Москве

РИА Новостивчера в 09:42
Агентство Москва

ГК «ПИК» начала работы по перемещению водонапорной башни конца XIX века на Складочной улице

Агентство Москвавчера в 09:29
Москва 24

В Москве передвинули водонапорную башню для строительства жилого комплекса

Москва 24вчера в 11:02

Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава

Две недели назад во время визита в Екатеринбург министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что амбулаторная и стационарная помощь, которая оказывается в регионе пациентам с COVID-19, требует доработки.
Известиявчера в 06:52
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Забайкальский депутат-единоросс обвиняется в махинациях с налогами

Следователи считают, что с 2017 по 2019 годы, когда у предприятий Кужикова накопилась недоимка по налогам в 65 миллионов рублей, он использовал счета третьих лиц для приобретения товаров и оказание услуг, а также для расчётов с партнёрами.
Zabnews.ru21:35

России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами

Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
Lenta.ruвчера в 10:58
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Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известиявчера в 19:56
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В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБКвчера в 15:38
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Собянина не оштрафуют за поход в кафе без маски – мэр не оставил улик

В Главном контрольном управлении Москвы заявили, что мэра Москвы Сергея Собянина не будут штрафовать за нарушение ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, после его похода в кафе без защитной маски, потому что на месте на него не составили протокол, а позднее не представили доказательств правонарушения.
Собеседниквчера в 10:30

В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV

Оригинальная карта GTA IV По словам инсайдера, декабрьское обновление добавит Либерти-Сити в Online и одиночную игру, в также появится возможность грабить золотые резервы города с максимальной наградой в 10 миллионов долларов.
The GEEKвчера в 10:29
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