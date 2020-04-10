Общество

СобеседникСобеседникВ Москве все же запретят выход на улицу без цифрового пропуска

Московская мэрия запретит выход на улицу без специальных цифровых пропусков, сообщает РБК со ссылкой на источники и подтверждают собеседники «Медузы» в столичном оперативном штабе. Как пишет РБК, вскоре с соответствующим заявлением выступит мэр города Сергей Собянин.
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с чего всё началось

Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве. Эту информацию подтвердили РБК еще два собеседника, знакомых с принятием решения.
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РБК: в Москве вводят цифровые пропуска на время изоляции из-за коронавируса

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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
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РБК 14:38
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Общество

Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве

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Политика

Трамп спрогнозировал число погибших от коронавируса в США

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Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые стала мамой

Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
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Общество

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Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

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BFM.ru 06:21
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Наука

Европейцы испытают скоростной гибридный винтокрыл в 2021 году

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно.
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Экономика

Правительство утвердило меры поддержки операторов управления отходами

Правительство утвердило меры поддержки операторов управления отходами Региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) компенсируют 20% суммы, установленной для них необходимой валовой выручки, рассчитанной за апрель—июнь 2020 года — такую меру поддержки одобрили в правительстве.
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
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Армия и оружие

Коронавирус поразил четвертый американский авианосец

Коронавирус поразил четвертый американский авианосец. Об этом сообщили журналисты из издания Politico.
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Игры

Играем в «средневековое GTA» бесплатно. Доступен пролог Rustler

Авторы называют Rustler «средневековым GTA», вдохновлённую GTA 2. Проект-пародию, заметили многие игроки с Kickstarter, где было собрано более $38 тысяч, поэтому разработчики в качестве благодарности решили подготовить Rustler: Prologue.
Городской портал Новый Нижний вчера в 14:00
Наука

Начало катастрофической потери биоразнообразия назначили на 2030 год

Если человечество не снизит выбросы углекислого газа, то уже к 2030 году начнется катастрофическая утрата биоразнообразия в тропиках, а к 2050 году этот процесс достигнет и умеренных широт.
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Технологии

Бесплатный доступ к сайтам распространят на мобильный интернет

Проект "доступный интернет", в рамках которого предоставляется нетарифицируемый доступ к социально значимым сайтам и онлайн-сервисам, будет распространен и на мобильный интернет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 12:39
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Общество

Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет

Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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Первый пациент с коронавирусом скончался в Калининградской области

За сутки в России скончались 18 пациентов с коронавирусом, а за весь период — 94 человека.
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Кит Харрингтон в «Вечных» получит супергеройский костюм в стиле Железного Паука

По полученной The Direct инсайдерской информации, подготовка к съемках фильма была сокращена, чтобы соблюдать график съемок.
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В Белом доме заявили о замедлении распространения коронавируса в США

Кривая распространения коронавируса начинает выравниваться, заявила в пятницу журналистам координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс.
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Здоровье

Обнаружены новые симптомы коронавируса

Французские врачи порекомендовали гражданам с указанными симптомами болезней кожи обращаться в медицинские учреждения.
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Политика

Украина продолжит блокировать российские соцсети — депутат Рады

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Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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