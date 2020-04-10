Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве. Эту информацию подтвердили РБК еще два собеседника, знакомых с принятием решения.

с чего всё началось

Московская мэрия запретит выход на улицу без специальных цифровых пропусков, сообщает РБК со ссылкой на источники и подтверждают собеседники «Медузы» в столичном оперативном штабе. Как пишет РБК, вскоре с соответствующим заявлением выступит мэр города Сергей Собянин.

В Москве все же запретят выход на улицу без цифрового пропуска

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