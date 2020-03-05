Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса. Документ (.pdf) опубликован на официальном сайте мэра. В Москве на текущий момент подтвержден один случай заражения COVID-19, всего в России заразились семеро.
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Что входит в план мэрии Москвы по профилактике коронавируса. Главное

ТАССвчера в 14:05

В Москве из-за распространения коронавируса введен режим повышенной готовности

Эхо Москвы01:00

В Москве введен «режим повышенной готовности» для граждан и работодателей

Коммерсантъвчера в 17:20

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:50

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 13:52

Москва ввела режим повышенной готовности для профилактики коронавируса

Агентство Москвавчера в 13:04

В Москве ввели особый режим по коронавирусу

Lenta.ruвчера в 14:26
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Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости 00:49
Общество

Украина обвинила Китай в утечке коронавируса из лаборатории

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в эпидемии коронавируса виновата «утечка» из китайской лаборатории.
Рамблер вчера в 07:25
Наука

Ученые нашли способ замедлить старение

Ученые из университета Нью-Йорка выяснили, как можно замедлить старение человека.
Газета.Ru 01:14
Политика

Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Lenta.ru 00:47
Экономика

«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд

Новгородская компания «Дека», занимающаяся производством кваса, утратила права на свою основную торговую марку «Никола» в процессе банкротства.
Ведомости вчера в 21:56
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РБК 00:49
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК 04 марта в 13:24
Общество

В Гидрометцентре пообещали возвращение суровых зим в Россию

Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
News.ru вчера в 06:05
Футбол

Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо

Вести.Ru 04 марта в 23:17
Экономика

В России 38 банков попали в группу риска

В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Российская газета вчера в 23:38
Армия и оружие

В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции

РИА Новости вчера в 18:02
Политика

Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 17:32
Политика

Элизабет Уоррен снялась с президентской гонки в США

Сенатор США от штата Массачусетс и член Демократической партии Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки в США.
РБК вчера в 14:41
Общество

В Москве простились с мужем блогера Диденко

28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.
АБН вчера в 05:31
Футбол

В «Локомотиве» назвали причину отсутствия зимних трансферов

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что главный тренер команды Юрий Семин отказался от трансферов в зимнее межсезонье.
Матч ТВ вчера в 07:24
Экономика

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Коммерсантъ 04 марта в 15:09
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать лучший букет к 8 Марта

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать хорошие цветы к празднику.
Российская газета 00:00
Происшествия

СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
РИА Новости 04 марта в 08:46
Происшествия

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:41
Транспорт

«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными

Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Ведомости вчера в 16:22
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 04 марта в 11:27
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
Происшествия

Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

Газета.Ru вчера в 23:31
Политика

Глава Нафтогаза обсудил с властями США срыв проекта «Северный поток-2»

Комсомольская правда 03 марта в 19:00
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника.
Известия вчера в 04:52
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фотографией Высоцкого

Федеральное бюро расследований (ФБР) США решило привлечь в свои ряды информаторов, запустив рекламу на русском языке с изображением советского певца и актера Владимира Высоцкого.
Известия вчера в 21:03
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