Общество
КоммерсантъВ Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса. Документ (.pdf) опубликован на официальном сайте мэра. В Москве на текущий момент подтвержден один случай заражения COVID-19, всего в России заразились семеро.
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Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
Общество
Украина обвинила Китай в утечке коронавируса из лаборатории
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в эпидемии коронавируса виновата «утечка» из китайской лаборатории.
Наука
Ученые нашли способ замедлить старение
Ученые из университета Нью-Йорка выяснили, как можно замедлить старение человека.
Политика
Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Экономика
«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд
Новгородская компания «Дека», занимающаяся производством кваса, утратила права на свою основную торговую марку «Никола» в процессе банкротства.
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Политика
Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
Общество
В Гидрометцентре пообещали возвращение суровых зим в Россию
Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Футбол
Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо
Экономика
В России 38 банков попали в группу риска
В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Армия и оружие
В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
Политика
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Политика
Элизабет Уоррен снялась с президентской гонки в США
Сенатор США от штата Массачусетс и член Демократической партии Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки в США.
Общество
В Москве простились с мужем блогера Диденко
28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.
Футбол
В «Локомотиве» назвали причину отсутствия зимних трансферов
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что главный тренер команды Юрий Семин отказался от трансферов в зимнее межсезонье.
Экономика
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать лучший букет к 8 Марта
Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать хорошие цветы к празднику.
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Транспорт
«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными
Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Происшествия
Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми
Политика
Глава Нафтогаза обсудил с властями США срыв проекта «Северный поток-2»
Общество
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника.
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фотографией Высоцкого
Федеральное бюро расследований (ФБР) США решило привлечь в свои ряды информаторов, запустив рекламу на русском языке с изображением советского певца и актера Владимира Высоцкого.