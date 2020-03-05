Общество
Lenta.ruВ Москве ввели особый режим из-за коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Особый режим, по его словам, введен для городских служб — амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта.
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Сергей Собянин ввел в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса
Эхо Москвывчера в 20:04
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