Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Москве ввели особый режим из-за коронавируса

В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Особый режим, по его словам, введен для городских служб — амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:50

Москва ввела режим повышенной готовности для профилактики коронавируса

Агентство Москвавчера в 13:04

Сергей Собянин ввел в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса

Эхо Москвывчера в 20:04

Что входит в план мэрии Москвы по профилактике коронавируса. Главное

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В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 13:52

В Москве ввели особый режим по коронавирусу

Lenta.ruвчера в 14:26

В Москве введен «режим повышенной готовности» для граждан и работодателей

Коммерсантъвчера в 17:20
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Газета.Ru вчера в 19:05
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Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
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«Он ей доверял»: Агент СБУ рассказал, кто убил ополченца Гиви

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В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
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Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
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