Общество
РИА НовостиВ Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
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Общество
Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.
Политика
Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украины должны подавать воду в Крым для граждан.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Политика
Минэкономразвития сообщило о победе в споре о вагонах с Украиной
Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила решение по спору РФ и Украины о поставках украинских вагонов и железнодорожной техники, пишет РБК.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России
Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
Футбол
Непонятно где сыграют «Зенит» и «Спартак»
Вчера питерский «Зенит» и московский «Спартак» пробились в число полуфиналистов Кубка России.
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Кокорин рассказал, что помогает бывшим сокамерникам
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Блогер разблокировал камеру в God of War и нашёл необычную «пасхалку»
Происшествия
В Хабаровском крае под лед провалилась машина с людьми
Недалеко от села Виноградовка Хабаровского края под лед провалился автомобиль УАЗ, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
Происшествия
Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии
На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес поделилась откровенным видео на пляже
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась откровенным видео на пляже, в котором показала свою фигуру.
Экономика
Эксперты отнесли 38 банков России к группе риска
«Рост индекса обусловлен статистикой дефолтов кредитных организаций за 2019 год, с учетом которой осуществляется сопоставление вероятностей дефолта банкам на основе их фактических или вероятных уровней рейтинга», — цитирует материалы исследования ТАСС.
Футбол
Матч между «Ювентусом» и «Интером» состоится 8 марта
В минувшее воскресенье должен был состояться матч 26-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Интером».
Политика
В Москве проходит встреча Путина и Эрдогана
Шоу-бизнес
Манукян рассказал, во сколько ему обходится один ужин с Бузовой
Ольга Бузова и Давид Манукян состоят в отношениях уже около года. Пара живет вместе и часто отправляются в общий отдых.
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Гаджеты
«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in
Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Общество
В России стали чаще подделывать банковские карты
Количество подделок банковских карт в России увеличилось в 2019 году на 57,2%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел России.
Энергетика
ОПЕК скорректировала рекомендацию по сокращению добычи нефти
ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по сделке ОПЕК+, предложив дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только во II квартале этого года.
Кино
Актрисы Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты 7»
Издание Donday.ru сообщает, что со съемок уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдалось использование образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.
Общество
По данным ВОЗ, за сутки новым коронавирусом заразился 2241 человек
За сутки в мире коронавирусом заразился 2 241 человек, в том числе 143 человека — в Китае.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Экономика
Определён комфортный для обслуживания ипотеки доход семьи в РФ
В России размер дохода среднестатистической семьи, для комфортного для обслуживания ипотечного кредита, на 1 февраля 2020 года составил 70,7 тыс. рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Происшествия
Китаец, излечившийся от коронавируса, умер от повторного заражения
Ученые: Повторно заразившиеся коронавирусом пациенты не опасны По последним данным, всего в мире зарегистрировано 95 481 случев заражения Covid-2019, 3 285 пациентов умерли.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой
Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Футболист и его жена рассказали о том, какое имя выбрали для новорожденной малышки.