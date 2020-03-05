с чего всё началось

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.

Политика Утверждена новая структура аппарата правительства РФ В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Политика Путин назвал востребованными поправки в Конституцию Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.

Происшествия На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян Четверо россиян находятся на борту круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии, на борту которого идет проверка пассажиров на коронавирус, сообщили в пятницу РИА Новости в компании-операторе судна Princess Cruises.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Шоу-бизнес Кафельников обвинил дочь в постоянной лжи Бывший теннисист Евгений Кафельников описал свои отношения с дочерью Алесей и обвинил девушку в постоянной лжи.

Космос NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.

Политика Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.

Политика Госдеп приветствовал договорённости России и Турции по Идлибу Госдепартамент США заявил, что приветствует достигнутые между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом договорённости по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб.

Экономика Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).