Общество
ИнтерфаксВ Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
Согласно указу, опубликованному на сайте мэрии Москвы в четверг, граждане, посещавшие территории распространения коронавируса, должны сообщатьна "горячую линию" по номеру телефона: +7 495 870-45-09 о своем возвращении в РФ, а также о месте, датах пребывания за границей.Интерфакс13:02
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