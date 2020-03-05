Общество

RT на русскомRT на русскомРежим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса

В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина. По его заявлению, такой режим вводится для городских служб.
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с чего всё началось
Согласно указу
, опубликованному на сайте мэрии Москвы в четверг, граждане, посещавшие территории распространения коронавируса, должны сообщатьна "горячую линию" по номеру телефона: +7 495 870-45-09 о своем возвращении в РФ, а также о месте, датах пребывания за границей.
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