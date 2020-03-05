Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Комментировать204
с чего всё началось
Согласно указа
, опубликованного на сайте мэрии Москвы в четверг, граждане, посещавшие территории распространения коронавируса, должны сообщатьна "горячую линию" по номеру телефона: +7 495 870-45-09 о своем возвращении в РФ, а также о месте, датах пребывания за границей.
Интерфакс13:02

Подробнее о событии

Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

РБК13:44

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Интерфакс13:02

Режим повышенной готовности по коронавирусу ввели в Москве

РИАМО13:29

В Москве ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

РИА Новости13:10

Москва ввела режим повышенной готовности для профилактики коронавируса

Агентство Москва13:04

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Коммерсантъ13:31

В Москве ввели особый режим из-за коронавируса

Lenta.ru13:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Кино

В ремейке «Золушки» появится темнокожая гендерно-нейтральная фея

Москва 24 08:26
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

REGNUM 12:59
Футбол

«Химки» разгромили «Торпедо» и пробились в полуфинал Кубка России

В четвертьфинале Кубка России "Химки" в родных стенах крупно переиграли "Торпедо". Встреча на "Арене Химки" закончилась со счетом 5:1.
Газета.Ru 13:36
Общество

Силуанов назвал «отмирающие» профессии в России

Профессии бухгалтера и охранника в России относятся к числу «отмирающих», считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Коммерсантъ 10:21
Шоу-бизнес

Госпитализирована актриса Инна Макарова

Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
КМВ Новости вчера в 09:03
Происшествия

В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП

Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
Известия 11:11
Футбол

Непонятно где сыграют «Зенит» и «Спартак»

Вчера питерский «Зенит» и московский «Спартак» пробились в число полуфиналистов Кубка России.
Sport-place 13:39
Хоккей

«Салават Юлаев» вышел вперед в серии против «Авангарда»

Российская газета 13:05
Политика

Глава Нафтогаза обсудил с властями США срыв проекта «Северный поток-2»

Комсомольская правда 03 марта в 19:00
Экономика

«РусГидро» списывает Дальний Восток из прибыли

Размер дивидендов, по ожиданиям компании, останется примерно на прошлогоднем уровне — около 15,7 млрд руб. В 2019 году чистая прибыль "РусГидро" по МСФО составила 643 млн руб. против прибыли 31,8 млрд руб. в 2018 году, следует из материалов компании.
Коммерсантъ 10:13
Общество

Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Lenta.ru 10:16
Наука

Определена структура внеземного белка в метеорите

Впервые ученые нашли внеземной белок. Об этом заявили американские исследователи в научном издании Science Alert.
Piter.tv 03 марта в 02:03
Наука

У первых животных могла существовать «социальная сеть»

К концу эдиакарского периода, между 571 и 541 миллионами лет назад, начали появляться первые разнообразные сообщества крупных и сложных организмов.
Индикатор 11:00
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 02:33
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Общество

Вильфанд рассказал, когда ждать повторения аномально теплой зимы

Аномально теплые зимы вряд ли станут обычным делом в России, но и "традиционные" зимы будут уходить в прошлое, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 05:31
Армия и оружие

Асад: Дамаск не предложит амнистию командирам террористов и участников массовых убийств

Командиры террористических группировок и лица, совершавшие преднамеренные массовые убийства, не могут рассчитывать на амнистию со стороны сирийских властей.
ТАСС 13:29
Армия и оружие

«Панове офицеры»: ВСУ вынуждены активно призывать «пиджаков»

Наделавшее переполоха в «нэзалэжной» заявление начальника отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ полковника Сергея Волкова о предстоящем призыве в армейские ряды не служивших ранее выпускников военных кафедр гражданских вузов (в военной среде часто называют "пиджаками") можно назвать вполне ожидаемым и закономерным.
Военное обозрение 07:25
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Общество

Украина обвинила Китай в утечке коронавируса из лаборатории

Секретарь СНБО, Алексей Данилов, уверен в том, что эпидемия коронавируса произошла из-за «утечки» из китайской лаборатории в Ухани.
ToDay News Ufa 13:38
Происшествия

В Казани при падении строительной люльки погибли два человека

РИА Новости 12:03
Общество

Журнал Time поместил на обложки сто «Женщин года»

Американский журнал Time выбрал сто «Женщин года», которые определили облик последнего столетия.
Ведомости 12:19
Здоровье

В Коми растет заболеваемость злокачественными образованиями кожи

По итогам 2019 года в Республике Коми показатель первично регистрируемой заболеваемости злокачественными образованиями кожи составил 50,5 на 100 тысяч населения, что на 24,2% превышает показатель предыдущего года, когда было зарегистрировано 38,3 заболевших на 100 тысяч населения.
Комиинформ 04:54
Общество

Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe признала себя банкротом из-за сокращения числа пассажиров на фоне коронавируса.
Дождь 13:35
Космос

Ровер Curiosity снял панораму Марса в сверхвысоком разрешении

Автономная лаборатория Сuriosity, с 2012 года работающая на Марсе и анализирующая состав почв и атмосферы, прислала панорамы Красной планеты.
РЕН ТВ 07:56
Общество

Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю после серии скандалов

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала открытое обращение к президенту, в котором попросила создать "действенную систему защиты судей, прокуроров и иных должностных лиц от информационного шантажа".
Газета.Ru 11:50
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс вчера в 05:53
Биатлон

Подделку подписей Родченкова признал МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были поддельными.
Русская Планета 03 марта в 10:07
Биатлон

Биатлонистка Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Чехии

Женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место завершился победой немки Дениз Херрманн.
РБК 12:57
Футбол

Бывший футболист сборной Дании заразился коронавирусом

Бывший футболист сборной Дании Томас Каленберг заразился коронавирусом.
РБК 12:08
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное