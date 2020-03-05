Общество
ИнтерфаксВ Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
Согласно указа, опубликованного на сайте мэрии Москвы в четверг, граждане, посещавшие территории распространения коронавируса, должны сообщатьна "горячую линию" по номеру телефона: +7 495 870-45-09 о своем возвращении в РФ, а также о месте, датах пребывания за границей.Интерфакс13:02
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Футбол
«Химки» разгромили «Торпедо» и пробились в полуфинал Кубка России
В четвертьфинале Кубка России "Химки" в родных стенах крупно переиграли "Торпедо". Встреча на "Арене Химки" закончилась со счетом 5:1.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие» профессии в России
Профессии бухгалтера и охранника в России относятся к числу «отмирающих», считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Происшествия
В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП
Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
Футбол
Непонятно где сыграют «Зенит» и «Спартак»
Вчера питерский «Зенит» и московский «Спартак» пробились в число полуфиналистов Кубка России.
Хоккей
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии против «Авангарда»
Политика
Глава Нафтогаза обсудил с властями США срыв проекта «Северный поток-2»
Экономика
«РусГидро» списывает Дальний Восток из прибыли
Размер дивидендов, по ожиданиям компании, останется примерно на прошлогоднем уровне — около 15,7 млрд руб. В 2019 году чистая прибыль "РусГидро" по МСФО составила 643 млн руб. против прибыли 31,8 млрд руб. в 2018 году, следует из материалов компании.
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Наука
Определена структура внеземного белка в метеорите
Впервые ученые нашли внеземной белок. Об этом заявили американские исследователи в научном издании Science Alert.
Наука
У первых животных могла существовать «социальная сеть»
К концу эдиакарского периода, между 571 и 541 миллионами лет назад, начали появляться первые разнообразные сообщества крупных и сложных организмов.
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Общество
Вильфанд рассказал, когда ждать повторения аномально теплой зимы
Аномально теплые зимы вряд ли станут обычным делом в России, но и "традиционные" зимы будут уходить в прошлое, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Армия и оружие
Асад: Дамаск не предложит амнистию командирам террористов и участников массовых убийств
Командиры террористических группировок и лица, совершавшие преднамеренные массовые убийства, не могут рассчитывать на амнистию со стороны сирийских властей.
Армия и оружие
«Панове офицеры»: ВСУ вынуждены активно призывать «пиджаков»
Наделавшее переполоха в «нэзалэжной» заявление начальника отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ полковника Сергея Волкова о предстоящем призыве в армейские ряды не служивших ранее выпускников военных кафедр гражданских вузов (в военной среде часто называют "пиджаками") можно назвать вполне ожидаемым и закономерным.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Общество
Украина обвинила Китай в утечке коронавируса из лаборатории
Секретарь СНБО, Алексей Данилов, уверен в том, что эпидемия коронавируса произошла из-за «утечки» из китайской лаборатории в Ухани.
Общество
Журнал Time поместил на обложки сто «Женщин года»
Американский журнал Time выбрал сто «Женщин года», которые определили облик последнего столетия.
Здоровье
В Коми растет заболеваемость злокачественными образованиями кожи
По итогам 2019 года в Республике Коми показатель первично регистрируемой заболеваемости злокачественными образованиями кожи составил 50,5 на 100 тысяч населения, что на 24,2% превышает показатель предыдущего года, когда было зарегистрировано 38,3 заболевших на 100 тысяч населения.
Общество
Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса
Британская авиакомпания Flybe признала себя банкротом из-за сокращения числа пассажиров на фоне коронавируса.
Космос
Ровер Curiosity снял панораму Марса в сверхвысоком разрешении
Автономная лаборатория Сuriosity, с 2012 года работающая на Марсе и анализирующая состав почв и атмосферы, прислала панорамы Красной планеты.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю после серии скандалов
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала открытое обращение к президенту, в котором попросила создать "действенную систему защиты судей, прокуроров и иных должностных лиц от информационного шантажа".
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Биатлон
Подделку подписей Родченкова признал МОК
Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были поддельными.
Биатлон
Биатлонистка Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Чехии
Женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место завершился победой немки Дениз Херрманн.
Футбол
Бывший футболист сборной Дании заразился коронавирусом
Бывший футболист сборной Дании Томас Каленберг заразился коронавирусом.