с чего всё началось

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.

Общество Силуанов назвал «отмирающие» профессии в России Профессии бухгалтера и охранника в России относятся к числу «отмирающих», считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

Шоу-бизнес Госпитализирована актриса Инна Макарова Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.

Экономика «РусГидро» списывает Дальний Восток из прибыли Размер дивидендов, по ожиданиям компании, останется примерно на прошлогоднем уровне — около 15,7 млрд руб. В 2019 году чистая прибыль "РусГидро" по МСФО составила 643 млн руб. против прибыли 31,8 млрд руб. в 2018 году, следует из материалов компании.

Наука Определена структура внеземного белка в метеорите Впервые ученые нашли внеземной белок. Об этом заявили американские исследователи в научном издании Science Alert.

Наука У первых животных могла существовать «социальная сеть» К концу эдиакарского периода, между 571 и 541 миллионами лет назад, начали появляться первые разнообразные сообщества крупных и сложных организмов.

Экономика В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.

Общество Вильфанд рассказал, когда ждать повторения аномально теплой зимы Аномально теплые зимы вряд ли станут обычным делом в России, но и "традиционные" зимы будут уходить в прошлое, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Армия и оружие «Панове офицеры»: ВСУ вынуждены активно призывать «пиджаков» Наделавшее переполоха в «нэзалэжной» заявление начальника отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ полковника Сергея Волкова о предстоящем призыве в армейские ряды не служивших ранее выпускников военных кафедр гражданских вузов (в военной среде часто называют "пиджаками") можно назвать вполне ожидаемым и закономерным.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.

Здоровье В Коми растет заболеваемость злокачественными образованиями кожи По итогам 2019 года в Республике Коми показатель первично регистрируемой заболеваемости злокачественными образованиями кожи составил 50,5 на 100 тысяч населения, что на 24,2% превышает показатель предыдущего года, когда было зарегистрировано 38,3 заболевших на 100 тысяч населения.

Общество Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса Британская авиакомпания Flybe признала себя банкротом из-за сокращения числа пассажиров на фоне коронавируса.

Космос Ровер Curiosity снял панораму Марса в сверхвысоком разрешении Автономная лаборатория Сuriosity, с 2012 года работающая на Марсе и анализирующая состав почв и атмосферы, прислала панорамы Красной планеты.

Общество Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю после серии скандалов Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала открытое обращение к президенту, в котором попросила создать "действенную систему защиты судей, прокуроров и иных должностных лиц от информационного шантажа".

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.