Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Москве введен всеобщий режим самоизоляции

С 30 марта в Москве введен режим самоизоляции - жители столицы могут выйти на улицу, только чтобы купить продукты и лекарства, поехать на работу или выгулять домашнее животное.
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«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы», — отметил
 Собянин в своем блоге.
Новая газетавчера в 12:56

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В Ленобласти оценили возможность введения самоизоляции для всех жителей

РБКвчера в 14:51

Собянин прояснил вопрос въезда и выезда в Москве

Lenta.ruвчера в 14:03

В Москве и Подмосковье ввели режим всеобщей самоизоляции вне зависимости от возраста

Новая газетавчера в 13:21

Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы

Piter.tvвчера в 13:08

В Госдуме поддержали введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

RT на русскомвчера в 13:55

В Москве вводится режим полной самоизоляции вне зависимости от возраста

ТК Звездавчера в 12:57

Москва ввела режим самоизоляции для жителей всех возрастов

Телеканал 360°вчера в 12:54
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Общество

Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
RT на русском 01:33
Здоровье

В Перми состояние одного из пациентов с коронавирусом ухудшилось

Состояние одного из пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции ухудшилось.
Business Class (Пермь) 02:15
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
РБК 02:45
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Общество

Власти Подмосковья разъяснили компенсации безработным из-за вируса

Дополнительную финансовую поддержку в 15 тыс. руб, включая выплаты по безработице, получат граждане, потерявшие работу сейчас из-за коронавируса.
РБК вчера в 23:33
Общество

На Украине число случаев коронавируса достигло 356

На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 356. За сутки выявили 46 новых случаев.
Аргументы и Факты 28 марта в 17:37
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Общество

В Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции

Российская газета 02:41
Общество

Власти Москвы заявили о необходимости спецпропуска для выхода на улицу

«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — цитирует РИА Новости сообщение.
RT на русском вчера в 13:42
Общество

Различные формы протекания коронавируса объяснили вирусологи

Live24 01:36
Общество

В России утвердили перечень товаров первой необходимости

Российское правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса, он включает в себя 23 пункта, сообщает Газета.ru.
РИАМО 28 марта в 10:00
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:37
Финансы

Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
RT на русском 03:03
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали лицо младшей дочери

В ответ Костенко разместила у себя в блоге семейное фото, где показала также лицо младшей дочери - Евы.
Paparazzi.ru вчера в 07:57
Происшествия

В Новосибирске не подтвердили коронавирусные результаты 12 челябинцев

Ещё по некоторым гражданам результаты отправлены в Новосибирск.
REGNUM 03:20
Общество

Запаса медикаментов в Нью-Йорке хватит на неделю, заявил мэр

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что запасов медикаментов в городе хватит на неделю, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 02:39
Авто

Официально представили седан Genesis G80 нового поколения

Премиальный бренд Genesis представил седан G80 нового поколения. Презентация прошла в онлайн режиме.
Тарантас Ньюс 01:23
Общество

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:56
Футбол

Капитан «Астон Виллы» призывал всех остаться дома, а сам разбил машину

Накануне аварии Грилиш в своих социальных сетях разместил обращение к фанатам, призвав их оставаться дома и соблюдать карантин из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 03:23
Шоу-бизнес

45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой

Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Летидор вчера в 14:14
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Политика

Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану

В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
ТАСС вчера в 19:36
Экономика

Кремль назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

По итогам встречи Владимира Путина с предпринимателями сформирован список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
Коммерсантъ 27 марта в 07:32
Политика

Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине.
ФАН вчера в 17:12
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 28 марта в 20:28
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС заняться предполагаемой дезинформационной кампанией о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, попавшем в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 02:13
Общество

Коронавирус по состоянию на 30 марта в России: новые смерти, заражено более 1 500 человек

Число умерших в РФ - 8 (за последние сутки + 2) Актуальную информацию по больным инфекционной больницы "Коммунарка" дал главный врач Денис Проценко: В Москве и Подмосковье введен режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
Весьма 02:22
Политика

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Пандемия COVID-19 угрожает всему человечеству, неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 17:51
Происшествия

В Воронеже ликвидируют крупную аварию на водоводе

REGNUM 02:38
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