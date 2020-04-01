Коронавирус
RT на русскомВласти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции
Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. По его словам, мэрия Москвы выпустит соответствующее постановление.
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Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус
Здоровье
Глава Минздрава пришел в маске на заседание по борьбе с коронавирусом
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пришел в защитной маске на заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.
Общество
Волгоградский депутат просит Путина вызволить его с Фиджи
Как стало известно 30 марта, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Волгоградской областной думы Илья Кошкарёв вместе с супругой Татьяной более десяти дней не может вернуться на родину вместе с группой российских туристов, ставших заложниками закрытия границ на острове Фиджи.
Технологии
Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5
Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
Общество
В Башкирии ограничили продажу алкоголя
В Башкирии ограничили продажу алкоголя Глава Башкирии ограничил продажу спиртных напитков.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Китай прислал нам некоторые вещи . Россия прислала нам очень и очень большой самолет медицинского оборудования.
Общество
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина
В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Здоровье
Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
Здоровье
В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Армия и оружие
В «Ростехе» рассказали об испытательных полетах Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 выполнили уже несколько тысяч испытательных полетов.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Происшествия
В Ленинградской области поймали сбежавшую с карантина больную Covid-19
За последние сутки в Петербурге выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, еще шесть – в Ленинградской области.
Общество
Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии
Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
Экономика
Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса
На заседании президиума правительства Москвы, прошедшего 31 марта, было принято постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.
Общество
В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом
В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
Происшествия
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
Общество
В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции
Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
Экономика
Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса
Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение до 15 процентов страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения российского лидера.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской Бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Авто
Mazda отзывает в России один автомобиль
Японская компания Mazda объявила об отзыве редкого 21-летнего седана Mazda Xedos-9, проданного в России 22 декабря 1999 года.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Общество
Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС по всей России
Закон дает правительству право устанавливать правила поведения для россиян при этих режимах.
Кино
В Москве скончался актер театра Таганки Константин Доронин
Двумя днями ранее советский актёр и режиссёр радиопередач отпраздновал своё 84-летие.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Общество
В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом
Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.