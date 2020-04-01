Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. По его словам, мэрия Москвы выпустит соответствующее постановление.

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

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