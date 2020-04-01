Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВласти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. По его словам, мэрия Москвы выпустит соответствующее постановление.
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Мэрия Москвы готова применять QR-коды для контроля режима изоляции

Коммерсантъ02:56

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

RT на русском03:15

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

РИА Новости02:59

Правительство Москвы готово запустить систему специальных пропусков в виде QR-кодов

Эхо Москвы05:00

Власти Москвы рассказали о работе приложения по контролю за гражданами в период самоизоляции

Известия02:44

Мэрия Москвы издаст постановление о QR-кодах для контроля соблюдения режима самоизоляции

ТАСС02:44

Мэрия Москвы будет выдавать QR-коды для контроля за соблюдением самоизоляции

Интерфакс02:42
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Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru 04:02
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Общество

У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус

Вести.Ru вчера в 09:03
Здоровье

Глава Минздрава пришел в маске на заседание по борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пришел в защитной маске на заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.
РИА Новости 04:40
Общество

Волгоградский депутат просит Путина вызволить его с Фиджи

Как стало известно 30 марта, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Волгоградской областной думы Илья Кошкарёв вместе с супругой Татьяной более десяти дней не может вернуться на родину вместе с группой российских туристов, ставших заложниками закрытия границ на острове Фиджи.
V1.ru 30 марта в 11:18
Технологии

Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5

Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
The GEEK вчера в 09:49
Общество

В Башкирии ограничили продажу алкоголя

В Башкирии ограничили продажу алкоголя Глава Башкирии ограничил продажу спиртных напитков.
Экспресс газета 04:29
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Китай прислал нам некоторые вещи . Россия прислала нам очень и очень большой самолет медицинского оборудования.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Здоровье

Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
РИА Новости 00:18
Здоровье

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Интерфакс 01:12
Армия и оружие

В «Ростехе» рассказали об испытательных полетах Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 выполнили уже несколько тысяч испытательных полетов.
ТК Звезда 30 марта в 03:18
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Происшествия

В Ленинградской области поймали сбежавшую с карантина больную Covid-19

За последние сутки в Петербурге выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, еще шесть – в Ленинградской области.
РИА Новости 05:19
Общество

Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии

Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
Известия 04:21
Экономика

Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса

На заседании президиума правительства Москвы, прошедшего 31 марта, было принято постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.
РБК 05:34
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
РИА Новости вчера в 16:43
Происшествия

На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
REGNUM 04:37
Общество

В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции

Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
RuNews24.ru вчера в 01:55
Экономика

Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение до 15 процентов страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения российского лидера.
РЕН ТВ вчера в 04:14
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской Бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Авто

Mazda отзывает в России один автомобиль

Японская компания Mazda объявила об отзыве редкого 21-летнего седана Mazda Xedos-9, проданного в России 22 декабря 1999 года.
Автоновости дня 05:10
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Общество

Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС по всей России

Закон дает правительству право устанавливать правила поведения для россиян при этих режимах.
Snob.ru вчера в 04:59
Кино

В Москве скончался актер театра Таганки Константин Доронин

Двумя днями ранее советский актёр и режиссёр радиопередач отпраздновал своё 84-летие.
Комсомольская правда 04:42
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 30 марта в 12:59
Общество

В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом

Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.
ТАСС 04:42
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