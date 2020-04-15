Проверки пропусков на общественном транспорте Москвы переведут полностью в автоматический режим через транспортные и социальные карты. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса. Как отмечается, система перехода в авторежим уже проработана.

В Москве введут автоматические проверки пропусков на транспорте

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