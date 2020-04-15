Общество
RT на русскомВ Москве введут автоматические проверки пропусков на транспорте
Проверки пропусков на общественном транспорте Москвы переведут полностью в автоматический режим через транспортные и социальные карты. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса. Как отмечается, система перехода в авторежим уже проработана.
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Общество
В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан
Остаются большие группы граждан в таких странах, как Индия, Индонезия, Таиланд и Турция, а также ряд сложных случаев "в отдаленных уголках мира", в том числе на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале и ряде африканских государств, сообщил министр.
Интерфакс 12:09
Авто
Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью
Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
Автоновости дня 03:20
Общество
Соловьев не принял вызов Уткина на рэп-батл
Телеведущий Владимир Соловьев отказался участвовать в рэп-батле с блогером Василием Уткиным и назвал его "больным человеком".
Газета.Ru 06:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:37
Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:53
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Политика
Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ
США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
Здоровье
Количество заболевших коронавирусом в Приморье достигло 40
В Приморском крае коронавирус подтвердился еще у четырех человек. Теперь в регионе зарегистрировано 40 случаев COVID-19.
EastRussia 21:19
Здоровье
Госпиталь для больных коронавирусом открывается в Новосибирске
RuNews24.ru 03:52
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Общество
Fox News: первый пациент с COVID-19 работал в лаборатории в Ухане
Американский телеканал Fox News со ссылкой на источники утверждает, что первый пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане.
РИА Новости 19:55
Здоровье
В Приамурье выявили три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции в Амурской области подтверждены лабораторно, общее число заболевших достигло 9, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:11
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия 17:10
Кино
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Экспресс газета 12:28
Политика
Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы
Председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что ветераны попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 08:40
Происшествия
В Прикамье выявили ещё 27 заболевших коронавирусом
Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье достигло 114, 19 выздоровели, 3 скончались, еще 92 на лечении, на «карантине» дома 1872 человек.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:56
Экономика
Путин вновь выступил перед россиянами – основные тезисы выступления
Президент Владимир Путин вновь выступил перед россиянами в связи с ситуацией по коронавирусу.
ВашГород.ру 09:47
Футбол
«Барселона» может обменять Коутиньо в «Челси» на Канте
Испанская "Барселона" рассматривает возможность приобретения французского полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте, с которым английский клуб планирует расстаться, так как его игра не устраивает главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда.
ProstoProSport 03:54
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews 13:23
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
Коммерсантъ 19:30
Общество
Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу
Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт 08:11
Общество
180 тысяч заявок на пособия по безработице подали россияне за неделю
К сервису подключены почти 100 тысяч организаций, где работают 12 млн человек - более 20% всех официально работающих в России.
Новые Известия 12:38
Общество
В России остался всего один регион без коронавируса
В России случаи коронавируса выявили в 84-х из 85 регионов.
ForPost 10:25
Общество
Собянин пообещал усилить контроль за наличием спецпропусков по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал усиливать с каждым днем контроль за наличием спецпропусков.
Комсомольская правда 11:59
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Здоровье
Среди заболевших коронавирусом в Свердловской области есть челябинцы
Специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области подтвердили диагноз еще у 12 человек.
Радио Business FM Челябинск 05:09
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
Финансы
Россия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд
Россия за февраль увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги до $12,58 млрд, сообщается в материалах Минфина США.
Коммерсантъ 18:57
Шоу-бизнес
19-летний сын Кирилла Андреева женился
Супруги воспитывают единственного сына - Кирилла. Сегодня сын певца сообщил, что женился, разместив в инстаграм свадебное фото.
Paparazzi.ru 15:01