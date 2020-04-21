Коронавирус

Москва. Северо-ЗападМосква. Северо-ЗападСобянин ввел дополнительные меры борьбы с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении новых мер в связи с ситуацией с коронавирусом. На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина отмечается, что изменения уже были внесены в указы главы города.
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Собянин ввел дополнительные меры борьбы с коронавирусом

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В Москве ужесточили карантинные меры: ОРВИ приравняли к коронавирусу

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Мэр Москвы принял решения о дополнительных мерах по борьбе с корнавирусом

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В Москве ввели новые меры для борьбы с коронавирусом

Известия10:38

Пропуска для волонтеров и лечение пациентов с ОРВИ: дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:54
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Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Ведомости 15:14
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Общество

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

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Lenta.ru 01:26
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Общество

В Подмосковье стало известно о коррективах в экзаменах школьников

Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня. На начало следующего учебного года перенесены Всероссийские проверочные работы.
РИА Новости 10:52
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Общество

Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса

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Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
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Общество

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Ведомости вчера в 12:43
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Общество

В Москве аннулируют цифровые пропуска, не прошедшие проверки

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RT на русском 15:56
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Здоровье

Названа причина большого числа молодых россиян с коронавирусом

Большое число молодых россиян с коронавирусом в больницах объясняется тем, что пожилые люди более дисциплинированно соблюдают самоизоляцию.
Lenta.ru 14:59
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Футбол

«Барселона» продаст права на название стадиона «Камп Ноу»

«Барселона» впервые в своей истории продаст права на переименование стадиона «Камп Ноу».
LiveSport.ru 10:05
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Общество

В России выбрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Накануне 20 апреля «Вектор» сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируется начать в июне.
Lenta.ru 15:45
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Здоровье

Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом

В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
Медиазона 11:03
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Экономика

Москва выделила гранты для владельцев коммерческой недвижимости

Столичные власти выделили 13,2 млрд руб. на гранты для владельцев коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей.
РБК 06:29
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Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
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Здоровье

Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции

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РБК 17:01
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Армия и оружие

Власти Италии просят российских военных помочь Брешии

Как сообщает ToDay News Ufa, власти Ломбардии просят о помощи российских военных специалистов, которые помогают Италии в борьбе с коронавирусом.
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Глава Минэнерго Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию с рекордным падением цен на нефть.
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Экономика

Греф выступил против налога на проценты по вкладам

С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
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Кузбассовцы поделились мнением о сериале «Зулейха открывает глаза»

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Экономика

Греф не исключил долгого кризиса из-за пандемии

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время не ожидает быстрого «отскока» экономики, кризис в связи с пандемией коронавирсной инфекции COVID-19 может быть длинным.
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Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
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Экономика

Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%

Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
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Общество

В ВОЗ рассказали о разработке вакцины от коронавируса

Существует 67 прототипов вакцин от коронавируса, по трем уже начались клинические испытания, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
РИА Новости 14:15
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Энергетика

В Кремле прокомментировали обвал цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 21 апреля, прокомментировал обвал цен, произошедший накануне на нефтяном рынке.
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Общество

Сожителям больных ОРВИ разрешили выходить в магазин в Подмосковье

Жители Подмосковья, которые проживают вместе с больными ОРВИ и людьми с подозрением на коронавирус, смогут посетить ближайший магазин, вынести мусор или выгулять животных.
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Экономика

Банк России обновил правила наличных расчетов

С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
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В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной

В больнице рассказали о состоянии «заторможенной и впавшей в депрессию» народной артистки России Надежды Бабкиной.
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В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки

За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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