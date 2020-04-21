Коронавирус
Москва. Северо-ЗападСобянин ввел дополнительные меры борьбы с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении новых мер в связи с ситуацией с коронавирусом. На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина отмечается, что изменения уже были внесены в указы главы города.
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Пропуска для волонтеров и лечение пациентов с ОРВИ: дополнительные меры по борьбе с коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:54
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Общество
В Подмосковье стало известно о коррективах в экзаменах школьников
Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня. На начало следующего учебного года перенесены Всероссийские проверочные работы.
РИА Новости 10:52
Общество
Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса
Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 12:57
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
В Москве аннулируют цифровые пропуска, не прошедшие проверки
Цифровые пропуска для передвижения по Москве, которые не прошли проверку, аннулируются.
RT на русском 15:56
Здоровье
Названа причина большого числа молодых россиян с коронавирусом
Большое число молодых россиян с коронавирусом в больницах объясняется тем, что пожилые люди более дисциплинированно соблюдают самоизоляцию.
Lenta.ru 14:59
Футбол
«Барселона» продаст права на название стадиона «Камп Ноу»
«Барселона» впервые в своей истории продаст права на переименование стадиона «Камп Ноу».
LiveSport.ru 10:05
Общество
В России выбрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
Накануне 20 апреля «Вектор» сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируется начать в июне.
Lenta.ru 15:45
Здоровье
Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом
В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
Медиазона 11:03
Экономика
Москва выделила гранты для владельцев коммерческой недвижимости
Столичные власти выделили 13,2 млрд руб. на гранты для владельцев коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей.
РБК 06:29
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Здоровье
Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции
Пушкина рассказала РБК, что депутаты призывают в срочном порядке ввести предложенные меры.
РБК 17:01
Армия и оружие
Власти Италии просят российских военных помочь Брешии
Как сообщает ToDay News Ufa, власти Ломбардии просят о помощи российских военных специалистов, которые помогают Италии в борьбе с коронавирусом.
ToDay News Ufa 13:16
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала о странностях в отношениях с Тимати
Поклонники Тимати и Шишковой давно заметили, что их общая дочь Алиса в основном проводит время с Симоной Юнусовой - мамой Тимура, своей бабушкой.
Bimru.ru 06:42
Энергетика
Новак оценил рекордный обвал цен на нефть марки WTI
Глава Минэнерго Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию с рекордным падением цен на нефть.
РИА Новости 17:06
Экономика
Греф выступил против налога на проценты по вкладам
С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 08:32
Кино
Кузбассовцы поделились мнением о сериале «Зулейха открывает глаза»
На телеканале "Россия-1" сразу после вечерней программы новостей фильм "Зулейха открывает глаза". Это экранизация книги Гузели Яхиной.
Вести Кузбасс 04:23
Экономика
Греф не исключил долгого кризиса из-за пандемии
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время не ожидает быстрого «отскока» экономики, кризис в связи с пандемией коронавирсной инфекции COVID-19 может быть длинным.
RT на русском 07:56
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Экономика
Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 07:26
Общество
В ВОЗ рассказали о разработке вакцины от коронавируса
Существует 67 прототипов вакцин от коронавируса, по трем уже начались клинические испытания, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
РИА Новости 14:15
Энергетика
В Кремле прокомментировали обвал цен на нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 21 апреля, прокомментировал обвал цен, произошедший накануне на нефтяном рынке.
Известия 06:08
Общество
Сожителям больных ОРВИ разрешили выходить в магазин в Подмосковье
Жители Подмосковья, которые проживают вместе с больными ОРВИ и людьми с подозрением на коронавирус, смогут посетить ближайший магазин, вынести мусор или выгулять животных.
Москва 24 16:37
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
Политика
СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт
Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:24
Шоу-бизнес
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
В больнице рассказали о состоянии «заторможенной и впавшей в депрессию» народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 12:00
Кино
Эндрю Линкольн может вернуться в финал «Ходячих мертвецов»
Культуромания вчера в 14:44
Транспорт
В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки
За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
РБК 16:24