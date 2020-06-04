Коронавирус

РБКРБКВ Москве ввели новый тип пропусков

Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ. Мэрия предупреждает, что режим «повышенной готовности» продлен в Москве до 14 июня.
Читать в источнике
Комментировать1,3K

Подробнее о событии

Разовый пропуск теперь можно получить для посещения центров госуслуг «Мои документы»

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:07

Как оформить пропуск в московские МФЦ

Российская газета11:40

Разовый пропуск теперь можно получить для посещения центров «Мои документы»

Москва 2408:59

В Москве появился новый тип пропусков

РИА Новости09:29

Сергей Собянин подписал указ о введении специального пропуска для посещения МФЦ

Вечерняя Москва09:04

Новый тип пропусков для посещения МФЦ вводится в Москве

Агентство Москва09:01

Москвичи смогут оформлять неограниченное количество пропусков для поездок в МФЦ

ТАСС09:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 15:35, Ашберн
Общество

На Кубани продлили карантинный режим

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24".
Газета.Ru 12:08
2,2K
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд.
РБК 15:01
1
Армия и оружие

ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем

Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета вчера в 04:17
873
Общество

В России хотят ввести новый штраф для водителей

Если же у водителя в салоне находился ребёнок до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 тысяч с лишением прав на срок от 2 до 3 лет.
НТР 24 вчера в 23:00
195
Экономика

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК вчера в 01:00
18
Происшествия

В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина

Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 14:23
6
Политика

Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ 15:05
46
Армия и оружие

Правительство Ливии вернуло контроль над Триполи

Lenta.ru 07:45
28
Футбол

«Зенит» покажет победный финал Кубка УЕФА против «Глазго Рейнджерс»

Петербургский «Зенит» сегодня, 4 июня, завершает трансляцию серии плей-офф победного розыгрыша Кубка УЕФА в сезоне-2007/2008.
Нева Спорт 06:11
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
150
Киберспорт

VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham

Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru вчера в 17:49
Политика

ВЦИОМ: поправки в конституцию поддерживают больше 60% россиян

Поправки в конституцию поддерживают 61% россиян. Об этом следует из опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 07:27
717
Политика

Новые меры против «Северного потока-2» внесены в Сенат США

Законопроект о санкциях против "Северного потока-2" внесен в Сенат США.
Вести.Ru 15:28
1,2K
Армия и оружие

СМИ: РФ и Индия не договорились о цене производства автоматов АК-203

Индия и РФ не договорились о коммерческой цене производства автоматов модели АК-203 на площадях совместного предприятия в Корва.
Актуальные Новости 12:45
1
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
1,7K
Общество

Российские доставщики еды заявили о забастовке

В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru 10:43
5
Здоровье

В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Потом увеличили количество коек в нашем еще на 120, потом открыли в Тольятти 220 коек в четвертой больнице, потом открыли ставропольскую больницу на 130 коек, и инфекционную больницу в поселке Шлюзовом на 80 коек.
Интерфакс 14:39
Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
6
Политика

Меркель подтвердила нежелание выдвигаться на пост канцлера ФРГ

В феврале сообщалось, что председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считали преемницей Меркель, также не будет бороться за пост канцлера Германии на парламентских выборах в 2021 году.
Взгляд.ру 14:10
11
Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

«Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — сказал Собянин.
Lenta.ru 11:32
1,2K
Игры

В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

Белвью, США, 4 июня 2020, 21:44 — REGNUM В онлайн-сервисе Steam началась распродажа игр издательской компании Electronic Arts.
REGNUM 14:44
8
Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
3,3K
Наука

Ученые обнаружили исчезновение Йеллоустонского супервулкана

Оказывается, часть отложений, возникших из-за небольших извержений, на самом деле являются результатами суперизвержений, которые произошли примерно 9 и 8,7 млн лет назад.
Дни24 12:00
12
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
655
Шоу-бизнес

Асмус смутила фанатов фотографией «рабочей стороны»

Актриса Кристина Асмус продемонстрировала фото в классических брюках и топе с открытой спиной.
Народные новости 05:00
6
Общество

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA

Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
192
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru вчера в 11:38
531
Общество

Путин ввёл режим ЧС в Норильске из-за разлива дизеля

Форпост Северо-Запад вчера в 10:31
2,2K
Происшествия

Следователи возбудили дело после выстрела в голову мужчине на Невском проспекте

В ходе конфликта представитель коммерческой структуры, 1978 года рождения, с целью убийства мужчины выстрелил ему в голову из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия.
Невские Новости 11:19
Общество

Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании людей

Миллиардер Билл Гейтс прокомментировал теории о том, что он хочет захватить мир чипизацией людей через вакцины.
News.ru 13:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное