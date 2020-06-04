Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня. Пропуск можно оформить для посещения МФЦ на любом виде транспорта, он будет действовать один день.

В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ

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