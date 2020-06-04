Коронавирус
Российская газетаВ Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг. Указ об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин. Пропуск для поездок в МФЦ будет действовать один день.
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Разовый пропуск теперь можно получить для посещения центров госуслуг «Мои документы»
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:07
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