В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг. Указ об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин. Пропуск для поездок в МФЦ будет действовать один день.

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,3K

Происшествия Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива» В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.

Общество Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей. 14

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 701

Авто Внедорожник Toyota Fortuner обновили 4 июня состоялась презентация обновленного внедорожника Toyota Fortuner, который получил переработанный дизайн, расширенный набор опций и более мощный двигатель. 2

Космос «Роскосмос», NASA и агентства других стран обсудят изучение Луны Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и главы космических агентств США, Канады, Европы и Японии обсудят сотрудничество по изучению Луны в формате видеоконференции 9 июня.

Политика Nord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока – 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости». 24

Общество Последние звонки в школах Сахалинской области прошли в очной форме Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко пришел на последний звонок в кадесткую школу Южно-Сахалинска, он поздравил выпускников и дал им напутствие - "судьбу связать с Сахалинской областью и приложить таланты на благо ее развития".

Футбол Гендиректор ЦСКА заявил о проблемах из-за ухода спонсоров Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что футбольный клуб во время пандемии коронавирусной инфекции столкнулся с уходом спонсоров.

Общество Николая Платошкина посадили под домашний арест Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 2,1K

Экономика Пенсионерам-опекунам вернут индексацию пенсий: Поправки приняты В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приёмной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования, поэтому за пенсионеров-опекунов делаются страховые взносы, а выплата пенсии им с учётом индексации возобновляется только после завершения опеки – пояснил заместитель начальника Зеленодольского управления ПФР Марат Хафизов. 1

Здоровье В 8-й ивановской горбольнице развернут 200 COVID-коек Напомним, что сегодня утром на брифинге с журналистами Артур Фокин сообщил, что свободных COVID-коек в регионе на сегодняшний день остается 65, и что при необходимости будут развернуты дополнительные койки. 15

Энергетика СМИ назвали новую дату встречи стран ОПЕК+ Встреча министров стран ОПЕК+ может состояться в ближайшие выходные, 6 или 7 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в картеле. 2

Происшествия Посольство России в Аргентине дважды эвакуировали из-за «минирования» Посольство России в Аргентине за прошедшую неделю дважды эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва.

Общество Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин. 1,7K