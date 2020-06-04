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Российская газетаРоссийская газетаВ Москве ввели новый вид пропуска

В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг. Указ об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин. Пропуск для поездок в МФЦ будет действовать один день.
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Разовый пропуск теперь можно получить для посещения центров госуслуг «Мои документы»

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:07

Как оформить пропуск в московские МФЦ

Российская газета11:40

Разовый пропуск теперь можно получить для посещения центров «Мои документы»

Москва 2408:59

В Москве появился новый тип пропусков

РИА Новости09:29

Сергей Собянин подписал указ о введении специального пропуска для посещения МФЦ

Вечерняя Москва09:04

Новый тип пропусков для посещения МФЦ вводится в Москве

Агентство Москва09:01

Москвичи смогут оформлять неограниченное количество пропусков для поездок в МФЦ

ТАСС09:31
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