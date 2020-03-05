Общество
Lenta.ruВ Москве ввели особый режим из-за коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Особый режим, по его словам, введен для городских служб — амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта.
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Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
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Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
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Путин рассказал о консолидирующей задаче обновленной Конституции
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, 6 марта, заявил, что обновленная Конституция должна объединять россиян, независимо от национальности и вероисповедания.
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Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Кремле
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«Иммерсивный» режим Ghost Recon Breakpoint выйдет 24 марта
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В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
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Каирский суд отказался признавать терактом крушение А321 над Синаем
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США положительно оценили договоренности РФ и Турции по Идлибу
Официальный представитель Госдепартамента США в беседе с журналистами прокомментировал итоги переговоров президентов Турции и России, завершившиеся договоренностью по ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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Логинов может пропустить этап Кубка мира в Норвегии из-за болельщиков
Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить этап Кубка мира в норвежском городе Холменколлене из-за неподобающего поведения болельщиков, передает "Матч ТВ".
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По словам синоптика, это лето станет идеальным для здоровью россиян.
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Начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов в интервью РИА Новости сообщил, что отобрана группа российских космонавтов для полёт на новых американских кораблях на Международную космическую станцию.
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Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
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В Омской области завели дело по факту смерти женщины в больнице
В Омской области завели уголовное дело по факту смерти женщины в больнице.
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Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо
По подозрению в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая задержан бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.
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В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Спорт
Немецкому журналисту Зеппельту отказали в выдаче российской визы
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт заявил, что ему не дали российскую визу.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Общество
Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России
Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
Политика
Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов
Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
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Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии
На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян.
Экономика
Итоги работы бизнеса за 2019 год подвели в Алтайском крае
В прошлом году алтайский региональный центр поддержки экспорта по итогам работы стал лучшим в Сибири и вторым в России.
Авто
BMW представила электрокар BMW i4
Что касается интерьера BMW Concept i4 EV, то он довольно футуристичен.
Общество
Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.