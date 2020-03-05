В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Особый режим, по его словам, введен для городских служб — амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта.

Политика Путин рассказал о консолидирующей задаче обновленной Конституции Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, 6 марта, заявил, что обновленная Конституция должна объединять россиян, независимо от национальности и вероисповедания.

Здоровье В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.

Политика США положительно оценили договоренности РФ и Турции по Идлибу Официальный представитель Госдепартамента США в беседе с журналистами прокомментировал итоги переговоров президентов Турции и России, завершившиеся договоренностью по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Космос Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США Начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов в интервью РИА Новости сообщил, что отобрана группа российских космонавтов для полёт на новых американских кораблях на Международную космическую станцию.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».

Происшествия В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.