В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

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