Коронавирус
RT на русскомВ Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
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В Москве ввели новые ограничения по передвижению граждан из-за коронавируса
Агентство Москвавчера в 12:52
Введены дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 14:49
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Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
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Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
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Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
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За последние сутки в России зарегистрировали 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах.
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По всей России в тяжелом состоянии находятся 32 зараженных коронавирусом.
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Нурмагомедов объяснил, почему вернулся из США в Россию
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В понедельник, 30 марта, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл оперативное совещание.
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В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»
Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. снизилась на торгах почти на 8% – чуть выше $23 за баррель.
Энергетика
The National Interest оценило, какой урон нефтяной кризис нанесет США
Сланцевая индустрия способна работать без убытков лишь при цене барреля нефти больше 53 долларов, отмечают эксперты американского издания The National Interest.
Общество
Калининградская область 31 марта перейдет на режим самоизоляции
Калининградская область переходит на режим самоизоляции из-за коронавируса по примеру Москвы с 31 марта - губернатор РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Политика
Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ
Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Общество
В Подмосковье жителям запретят выходить из домов
В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Футбол
Колосков рассказал, когда возобновится сезон в РПЛ
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свое мнение о том, когда может возобновиться сезон в Российской Премьер-лиге, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Наука
Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни
Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
Общество
В Пскове скончался пациент с коронавирусом
В Пскове скончался пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
Экономика
IT-компании обратились к Минкомсвязи с просьбой о помощи
Николай Комлев, руководитель АПКиТ, обратился к главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, с просьбой о включении IT-отрасли в перечень пострадавших от пандемии вируса COVID-19 и финансового кризиса, пишет 30 марта, в понедельник, "Коммерсантъ".
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Политика
Госдума может принять проект расширения полномочий правительства
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
Общество
Утро понедельника в Петербурге началось без пробок
Происшествия
В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом
29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.