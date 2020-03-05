Общество
РИА НовостиВ Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
Читать в источнике
Оценить436
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Политика
Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку
Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею может пройти в России из-за коронавируса
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что российская сторона предложила помощь в случае, если чемпионат мира по хоккею не смогут провести в Швейцарии из-за коронавируса.
Общество
ПМЭФ отменили из-за коронавируса
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Биатлон
Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место
На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.
Общество
Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции
«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.
Космос
Ровер Curiosity снял панораму Марса в сверхвысоком разрешении
Автономная лаборатория Сuriosity, с 2012 года работающая на Марсе и анализирующая состав почв и атмосферы, прислала панорамы Красной планеты.
Происшествия
Журналиста Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов сообщил «Интерфаксу», что Следственный комитет России (СКР) прислал ему направление на психиатрическую экспертизу.
Здоровье
В Краматорске у украинки подозревают коронавирус
Жительницу украинского Краматорска госпитализировали и проверяют на коронавирус после ее возвращения из Таиланда, сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.
Авто
В России появился внедорожник Haval H5
В России 20 апреля стартуют продажи нового паркетника Haval H5. Об этом сообщается в распространенном производителем пресс-релизе.
Происшествия
На границе с Арменией убит военнослужащий Азербайджана
Биатлон
Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в доносе на Логинова
Телекомментатор Дмитрий Губерниев в четверг в своем Telegram-канале написал, что Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшая обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича на чемпионате мира-2020, при обращении в полицию опиралась на слова четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Шоу-бизнес
Алексей Панин эмигрирует из России
Есть женщина, которую любишь, а с мужиками -- это такой приятный бонус, признался Алексей Панин и решил уехать туда, где на такие отношения смотрят сквозь пальцы.
Общество
Более 700 студентов в Петербурге помещены в карантин по коронавирусу
Авто
Mitsubishi привез в Россию Eclipse Cross в «черной» спецверсии
Российские дилеры Mitsubishi запустили продажи кроссовера Eclipse Cross в лимитированной серии Black Edition.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Кино
DeepFake дня: Юэн Макгрегор в четвертом эпизоде «Звездных войн»
В ожидании сериала про Оби-Вана Кеноби автор YouTube-канала Shamook выпустил ролик, где с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, сыгравшего рыцаря-джедая в оригинальной трилогии "Звездные войны", на Юэна Макгрегора, исполнителя роли Кеноби в приквелах.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Биатлон
Адвокат: представленный в CAS документ не объясняет подделку подписей
Представленное Международным олимпийским комитетом (МОК) в Спортивный арбитражный суд (CAS) заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова не объясняет подделку его подписей в документах, являющихся доказательствами по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил адвокат спортсменок Алексей Панич.
Здоровье
В Мурманской области усилят меры предосторожности из-за коронавируса
Случаи заражения коронавирусом выявлены в 79 странах мира.
Армия и оружие
США показали анимацию удара нового полуавтономного оружия
Культура
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»
Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Армия и оружие
Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
Гаджеты
Камера Xiaomi Mi 10 Pro получила новые опции
Генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь продемонстрировал способности смартфона Xiaomi Mi 10 Pro.
Фигурное катание
Российские пары заняли весь пьедестал на юниорском чемпионате мира
Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли золотые медали на юниорском чемпионате мира в Таллине.
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Гаджеты
Caviar выпустила Samsung Galaxy S21 за 2,7 млн рублей
Самым дорогим станет Galaxy S21 Gold Joker с использованием множества элементов из золота и драгоценных камней.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.