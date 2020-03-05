Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.

Происшествия Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".

Политика Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею может пройти в России из-за коронавируса Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что российская сторона предложила помощь в случае, если чемпионат мира по хоккею не смогут провести в Швейцарии из-за коронавируса.

Общество ПМЭФ отменили из-за коронавируса Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".

Биатлон Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.

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Космос Ровер Curiosity снял панораму Марса в сверхвысоком разрешении Автономная лаборатория Сuriosity, с 2012 года работающая на Марсе и анализирующая состав почв и атмосферы, прислала панорамы Красной планеты.

Происшествия Журналиста Голунова направили на психиатрическую экспертизу Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов сообщил «Интерфаксу», что Следственный комитет России (СКР) прислал ему направление на психиатрическую экспертизу.

Здоровье В Краматорске у украинки подозревают коронавирус Жительницу украинского Краматорска госпитализировали и проверяют на коронавирус после ее возвращения из Таиланда, сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

Авто В России появился внедорожник Haval H5 В России 20 апреля стартуют продажи нового паркетника Haval H5. Об этом сообщается в распространенном производителем пресс-релизе.

Биатлон Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в доносе на Логинова Телекомментатор Дмитрий Губерниев в четверг в своем Telegram-канале написал, что Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшая обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича на чемпионате мира-2020, при обращении в полицию опиралась на слова четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

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Общество Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.

Кино DeepFake дня: Юэн Макгрегор в четвертом эпизоде «Звездных войн» В ожидании сериала про Оби-Вана Кеноби автор YouTube-канала Shamook выпустил ролик, где с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, сыгравшего рыцаря-джедая в оригинальной трилогии "Звездные войны", на Юэна Макгрегора, исполнителя роли Кеноби в приквелах.

Биатлон Адвокат: представленный в CAS документ не объясняет подделку подписей Представленное Международным олимпийским комитетом (МОК) в Спортивный арбитражный суд (CAS) заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова не объясняет подделку его подписей в документах, являющихся доказательствами по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил адвокат спортсменок Алексей Панич.