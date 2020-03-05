Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
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Что входит в план мэрии Москвы по профилактике коронавируса. Главное

ТАСС14:05

Москва ввела режим повышенной готовности для профилактики коронавируса

Агентство Москва13:04

В Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

РИА Новости13:52

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Коммерсантъ13:31

Новые меры в Москве по борьбе с коронавирусом. Главное

РБК15:03

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Интерфакс13:02

В Москве ввели особый режим по коронавирусу

Lenta.ru14:26
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:07
Политика

Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку

Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
Интерфакс 13:32
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Ведомости 14:41
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею может пройти в России из-за коронавируса

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что российская сторона предложила помощь в случае, если чемпионат мира по хоккею не смогут провести в Швейцарии из-за коронавируса.
Газета Кемерова вчера в 14:47
Общество

ПМЭФ отменили из-за коронавируса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:33
Биатлон

Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место

На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.
RT на русском 12:58
Общество

Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции

«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.
Известия 12:13
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Космос

Ровер Curiosity снял панораму Марса в сверхвысоком разрешении

Автономная лаборатория Сuriosity, с 2012 года работающая на Марсе и анализирующая состав почв и атмосферы, прислала панорамы Красной планеты.
РЕН ТВ 07:56
Происшествия

Журналиста Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов сообщил «Интерфаксу», что Следственный комитет России (СКР) прислал ему направление на психиатрическую экспертизу.
Коммерсантъ 06:56
Здоровье

В Краматорске у украинки подозревают коронавирус

Жительницу украинского Краматорска госпитализировали и проверяют на коронавирус после ее возвращения из Таиланда, сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.
РИА Новости 14:35
Авто

В России появился внедорожник Haval H5

В России 20 апреля стартуют продажи нового паркетника Haval H5. Об этом сообщается в распространенном производителем пресс-релизе.
МонаВиста 11:54
Происшествия

На границе с Арменией убит военнослужащий Азербайджана

Вестник Кавказа 14:48
Биатлон

Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в доносе на Логинова

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в четверг в своем Telegram-канале написал, что Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшая обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича на чемпионате мира-2020, при обращении в полицию опиралась на слова четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
РИА Новости 04:35
Шоу-бизнес

Алексей Панин эмигрирует из России

Есть женщина, которую любишь, а с мужиками -- это такой приятный бонус, признался Алексей Панин и решил уехать туда, где на такие отношения смотрят сквозь пальцы.
Paparazzi.ru 04:20
Общество

Более 700 студентов в Петербурге помещены в карантин по коронавирусу

Вестник Кавказа 11:20
Авто

Mitsubishi привез в Россию Eclipse Cross в «черной» спецверсии

Российские дилеры Mitsubishi запустили продажи кроссовера Eclipse Cross в лимитированной серии Black Edition.
Движок вчера в 04:56
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Российская газета 05:31
Кино

DeepFake дня: Юэн Макгрегор в четвертом эпизоде «Звездных войн»

В ожидании сериала про Оби-Вана Кеноби автор YouTube-канала Shamook выпустил ролик, где с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, сыгравшего рыцаря-джедая в оригинальной трилогии "Звездные войны", на Юэна Макгрегора, исполнителя роли Кеноби в приквелах.
КиноПоиск вчера в 04:10
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru 03:56
Биатлон

Адвокат: представленный в CAS документ не объясняет подделку подписей

Представленное Международным олимпийским комитетом (МОК) в Спортивный арбитражный суд (CAS) заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова не объясняет подделку его подписей в документах, являющихся доказательствами по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил адвокат спортсменок Алексей Панич.
РИА Новости 12:01
Здоровье

В Мурманской области усилят меры предосторожности из-за коронавируса

Случаи заражения коронавирусом выявлены в 79 странах мира.
Мурманский вестник 10:00
Армия и оружие

США показали анимацию удара нового полуавтономного оружия

Популярная механика вчера в 01:35
Культура

HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»

Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Российская газета 14:00
Армия и оружие

Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
РИА Новости 15:10
Гаджеты

Камера Xiaomi Mi 10 Pro получила новые опции

Генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь продемонстрировал способности смартфона Xiaomi Mi 10 Pro.
UfaTime.ru вчера в 10:50
Фигурное катание

Российские пары заняли весь пьедестал на юниорском чемпионате мира

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли золотые медали на юниорском чемпионате мира в Таллине.
Спорт день за днем 14:43
Общество

Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Lenta.ru 10:16
Гаджеты

Caviar выпустила Samsung Galaxy S21 за 2,7 млн рублей

Самым дорогим станет Galaxy S21 Gold Joker с использованием множества элементов из золота и драгоценных камней.
Astera 14:43
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
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