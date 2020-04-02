Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, документ опубликован на его портале.
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Собянин утвердил штрафы за нарушение карантина

Газета.Ru08:43

Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции

Москва 2408:21

Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции

Агентство Москва08:18

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

РИА Новости08:38

Нарушение режима самоизоляции будет стоить москвичам пять тысяч рублей

NewInform08:27

Штрафы за нарушение режима самоизоляции утвердили в Москве

Телеканал 360°08:27

Карантин в Москве. Главные новости на 2 апреля

Daily Storm03:30
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Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Политика

США купили у России медицинское оборудование

США купили медицинское оборудование, которое Россия доставила в Нью-Йорк, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 06:43
Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:04
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Общество

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК 31 марта в 17:00
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Политика

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): тест на коронавирус по-русски (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

В Германии и соседних странах политика сосредоточилась прежде всего на борьбе с заразой и сглаживании ее последствий.
ИноСМИ 05:01
Киберспорт

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 30 марта в 10:40
Общество

В регионах России ограничили продажу алкоголя на время самоизоляции

В нескольких регионах России местные власти приняли решения об ограничении продажи алкогольной и табачной продукции на время режима самоизоляции, введенного из-за борьбы с распространением коронавируса.В Карелии и Пермском крае купить спиртные напитки можно лишь в определённые часы.
Северпост вчера в 06:44
Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Происшествия

В Карелии возбудили дело против нарушившей режим самоизоляции женщины

Уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемических правил" возбудили в отношении жительницы Карелии, контактировавшей с зараженным коронавирусом и нарушившей обязательный режим самоизоляции.
ТАСС 08:54
ЖКХ

Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ

Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Lenta.ru 08:52
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Политика

Путин дал правительству право вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями для введения режима ЧС.
РИА Новости вчера в 14:08
Экономика

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Каждая сеть, говорится в сообщении, составит свой перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте «первой цены» (то есть самые дешевые), которые будут предложены покупателям без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей.
Ведомости 08:42
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Политика

Глава ЕК рассказала о фейковых новостях о коронавирусе

В интернете растет число фейковых новостей о коронавирусе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
BFM.ru 31 марта в 11:50
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк»

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве во время драки с поножовщиной на парковке торгового центра "Авиапарк" на Ходынском бульваре в Москве.
ТАСС 07:11
Финансы

Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты

Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 06:23
Общество

Сбор денег на борьбу с коронавирусом объявили власти Липецкой области

Администрация Липецкой области обратилась к местным жителям и компаниям с просьбой пожертвовать деньги в некоммерческий Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города с целью борьбы с коронавирусом и его последствиями.
Live24 08:14
Политика

Американцы оценили российскую помощь в борьбе с коронавирусом

Зрители телеканала Fox News с благодарностью восприняли российскую помощь в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 08:47
Политика

МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии

Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
RT на русском 08:34
Шоу-бизнес

Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам

Газета.Ru 03:31
Шоу-бизнес

Журналистка, которую 10 лет облили кислотой, снялась для обложки журнала

Хоть лицо и тело девушки сильно пострадали после зверского нападения, Пайпер построила успешную карьеру и даже попала на обложку журнала Harper's Bazaar.
ИнфоСМИ 07:03
Экономика

Россияне назвали способы сохранить деньги при кризисе

Россияне назвали самые выгодные способы сохранения денег в условиях экономической нестабильности.
Lenta.ru 08:01
Общество

Итальянцы приготовили борщ для российских врачей

В Бергамо для российских военных и медиков, приехавших помочь Италии в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Euromag.ru 08:00
Общество

Принят закон об уголовной ответственности за нарушение карантина

Сегодня, 31 марта, Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Саратов 24 31 марта в 04:10
Здоровье

В Пермском крае начал действовать режим строгой самоизоляции

Со 2 апреля в Пермском крае действует режим полной самоизоляции граждан.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 07:08
Общество

Названа доля комфортных для жизни городов России

Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
Lenta.ru 06:11
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