Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, документ опубликован на его портале.

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

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