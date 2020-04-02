Коронавирус
РИА НовостиВ Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, документ опубликован на его портале.
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Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции
Агентство Москва08:18
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Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
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США купили медицинское оборудование, которое Россия доставила в Нью-Йорк, сообщает Интерфакс .
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ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
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Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
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Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): тест на коронавирус по-русски (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
В Германии и соседних странах политика сосредоточилась прежде всего на борьбе с заразой и сглаживании ее последствий.
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Уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемических правил" возбудили в отношении жительницы Карелии, контактировавшей с зараженным коронавирусом и нарушившей обязательный режим самоизоляции.
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Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Политика
Путин дал правительству право вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями для введения режима ЧС.
Экономика
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Каждая сеть, говорится в сообщении, составит свой перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте «первой цены» (то есть самые дешевые), которые будут предложены покупателям без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Политика
Глава ЕК рассказала о фейковых новостях о коронавирусе
В интернете растет число фейковых новостей о коронавирусе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк»
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве во время драки с поножовщиной на парковке торгового центра "Авиапарк" на Ходынском бульваре в Москве.
Финансы
Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты
Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Общество
Сбор денег на борьбу с коронавирусом объявили власти Липецкой области
Администрация Липецкой области обратилась к местным жителям и компаниям с просьбой пожертвовать деньги в некоммерческий Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города с целью борьбы с коронавирусом и его последствиями.
Политика
Американцы оценили российскую помощь в борьбе с коронавирусом
Зрители телеканала Fox News с благодарностью восприняли российскую помощь в борьбе с коронавирусом.
Политика
МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии
Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
Шоу-бизнес
Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам
Шоу-бизнес
Журналистка, которую 10 лет облили кислотой, снялась для обложки журнала
Хоть лицо и тело девушки сильно пострадали после зверского нападения, Пайпер построила успешную карьеру и даже попала на обложку журнала Harper's Bazaar.
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Россияне назвали способы сохранить деньги при кризисе
Россияне назвали самые выгодные способы сохранения денег в условиях экономической нестабильности.
Общество
Итальянцы приготовили борщ для российских врачей
В Бергамо для российских военных и медиков, приехавших помочь Италии в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Общество
Принят закон об уголовной ответственности за нарушение карантина
Сегодня, 31 марта, Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Здоровье
В Пермском крае начал действовать режим строгой самоизоляции
Со 2 апреля в Пермском крае действует режим полной самоизоляции граждан.
Общество
Названа доля комфортных для жизни городов России
Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.