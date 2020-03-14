Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил не водить детей в школу из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра. Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
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В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

РИА Новости03:53

В Москве ужесточили режим профилактики распространения COVID-19

Интерфакс02:54

В Москве родители будут сами решать, посещать ли их детям школу из-за коронавируса

ТАСС03:33

В Москве ввели ограничения для больниц и школ из-за коронавируса. Главное

РБК04:28

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Эхо Москвы06:00

В Москве ввели свободное посещение школ из‑за коронавируса

РИАМО03:42

Нужны ли карантины в школах на время коронавируса

Ридусвчера в 07:58
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Общество

В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение

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REGNUM 06:09
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Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
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Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса

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В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус

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Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
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Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы

Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
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