Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил не водить детей в школу из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра. Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
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В московских школах ввели свободное посещение из-за коронавируса

Lenta.ru03:02

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

РИА Новости03:53

В Москве родители будут сами решать, посещать ли их детям школу из-за коронавируса

ТАСС03:33

В Москве ввели ограничения для больниц и школ из-за коронавируса. Главное

РБК04:28

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Агентство Москва08:29

В Москве ужесточили режим профилактики распространения COVID-19

Интерфакс02:54

В Москве ввели свободное посещение школ

НТВ02:41
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