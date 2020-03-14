Общество
РИА НовостиВ Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил не водить детей в школу из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра. Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
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Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Экономика
JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Политика
Сенаторы США призвали Евросоюз ввести санкции против Пригожина
Необходимо еще большее ограничение действий Пригожина, которое в Америке ждут от европейских партнеров.
Космос
НАСА отложило строительство окололунной пилотируемой станции Gateway
НАСА отказалось от планов строительства окололунной пилотируемой станции Gateway для высадки астронавтов на Луну в 2024 году, планирует построить ее в более поздние сроки, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о скандале и отношениях с Джиганом
Instagram Оксана Самойлова опубликовала в своем Instagram фото с сыном и рассказала о своих взаимоотношениях с Джиганом.
Футбол
Филипп признан лучшим игроком матча «Ахмат» — «Динамо»
Полузащитник "Динамо" Максимилиан Филипп признан лучшим игроком матча 22-го тура РПЛ с "Ахматом".
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Экономика
Совфед одобрил поправки в бюджет на 2020—2022 годы
Совет Федерации одобрил закон о поправках в федеральный бюджет на 2020—2022 годы с целью реализации мер из послания президента России Федеральному собранию.
Политика
Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Экономика
Торги на биржах США приостановили из-за падения индексов на 7%
На фондовых биржах США Индексы упали в среднем на 7%, после чего торги на американских биржах остановили на несколько минут.
Армия и оружие
На видео попал новейший разведывательный вертолет Ка-31Р
Реализованные в вертолете технологические решения заметно упрощают патрулирование, поскольку новейшее оборудование отображает полную информацию об объектах, в то время как винтокрылая машина может пребывать за линией горизонта.
Общество
Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Общество
Матвиенко предложила запретить массовую продажу масок
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести ограничение продажи медицинских масок в аптеках, которые затем перепродают через Интернет.
Космос
Планету Х начали искать на орбите Сатурна
Общество
У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Пенсии и социальные выплаты проиндексируют, несмотря на падение курса рубля, заявила замглавы комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
Авто
В России стартовала базовая комплектация Skoda Karoq
Как сообщает пресс-служба бренда, в стандартном оснащении Skoda Karoq в комплектации Active числятся в том числе кондиционер, аудиосистема Swing с 8 динамиками, электронная система курсовой устойчивости, четыре подушки безопасности, а также 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой и возможностью управления радио и телефоном.
Общество
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге официально запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств
Московский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы, помогающие защитить себя от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Петербурге
Три человека получили травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи с иномаркой на севере Санкт-Петербурга.
Единоборства
Турнир Bellator 241 был перенесен из-за коронавируса
Футбол
Матч РПЛ пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса
Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без зрителей. Об этом сообщается на сайте турнира.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» на выезде сокрушил ЛАСК
Армия и оружие
Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы
Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.