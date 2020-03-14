Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил не водить детей в школу из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра. Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.

Общество Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.

Космос НАСА отложило строительство окололунной пилотируемой станции Gateway НАСА отказалось от планов строительства окололунной пилотируемой станции Gateway для высадки астронавтов на Луну в 2024 году, планирует построить ее в более поздние сроки, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45 По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.

Экономика Совфед одобрил поправки в бюджет на 2020—2022 годы Совет Федерации одобрил закон о поправках в федеральный бюджет на 2020—2022 годы с целью реализации мер из послания президента России Федеральному собранию.

Армия и оружие На видео попал новейший разведывательный вертолет Ка-31Р Реализованные в вертолете технологические решения заметно упрощают патрулирование, поскольку новейшее оборудование отображает полную информацию об объектах, в то время как винтокрылая машина может пребывать за линией горизонта.

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Авто В России стартовала базовая комплектация Skoda Karoq Как сообщает пресс-служба бренда, в стандартном оснащении Skoda Karoq в комплектации Active числятся в том числе кондиционер, аудиосистема Swing с 8 динамиками, электронная система курсовой устойчивости, четыре подушки безопасности, а также 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой и возможностью управления радио и телефоном.