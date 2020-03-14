Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил не водить детей в школу из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра. Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
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В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

РИА Новости03:53

В Москве ввели свободное посещение школ из‑за коронавируса

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Собянин ввел дополнительные меры борьбы с коронавирусом

Ведомости03:22

В Подмосковье вслед за Москвой ввели свободное посещение школ

НТВ04:29

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