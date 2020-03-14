Общество
ИзвестияСобянин ввел свободное посещение в школах Москвы из-за коронавируса
В московских школах введут свободное посещение с понедельника, 16 марта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем личном сайте 14 марта. Ранее власти обязали учащихся, вернувшихся из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, соблюдать карантинный режим.
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"Органам власти, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих общее образование, обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности свободного посещения учебных занятий обучающимися по решению их родителей или иных законных представителей", - говорится в документе, размещенном на сайте мэра и правительства столицы.ТАСС02:49
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Общество
Собянин усилил меры по противодействию коронавирусу
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