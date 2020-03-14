с чего всё началось

В московских школах введут свободное посещение с понедельника, 16 марта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем личном сайте 14 марта. Ранее власти обязали учащихся, вернувшихся из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, соблюдать карантинный режим.

Общество Собянин усилил меры по противодействию коронавирусу Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Общество Школам при посольствах в Москве рекомендовали уйти на карантин Власти Москвы рекомендовали школам при посольствах, где учатся дети сотрудников дипмиссий стран с неблагополучной ситуацией в связи с распространением коронавируса, уйти на карантин с 16 марта.

Здоровье Названы тяжелые последствия коронавируса для легких Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.

Футбол Министр спорта Италии назвал даты возобновления чемпионата Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал о ситуации с чемпионатом Италии по футболу и сроках его возвращения из карантина.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45 Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Биатлон Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.

Общество Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.

Футбол УЕФА приостановил все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов Любопытно, что решение о переносе матчей было принято в пятницу, 13 марта, что вызвало шквал сарказма и критики в соцсетях со стороны болельщиков.

Футбол «Манчестер Юнайтед» забил пять мячей в ворота ЛАСКа «Манчестер Юнайтед» серьёзно отнёсся к матчу 1/8 финала Лиги Европы против австрийского ЛАСКа и на выезде разнёс оборону соперника, нанеся два десятка удара по воротам, при этом не позволив хозяевам ни разу потревожить своего голкипера.

Политика Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО Военные, служившие на базе, рассказали Шевченко, что за пять дней до его визита туда приезжал главком Европейского командования армии США и главком силами НАТО Александр Хэйг, который провел секретное заседание, посвященное будущему базы.

Происшествия ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.