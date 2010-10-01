Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек. Запрет будет действовать до 10 апреля.

В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий

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