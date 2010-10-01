Общество
ТАССВ Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек. Запрет будет действовать до 10 апреля.
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В Москве ограничат массовые мероприятия с численностью более пяти тысяч человек
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:37
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Политика
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В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
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Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
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Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
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Регионы России вводят особый режим из-за коронавируса
Регионы Российской Федерации вводят особый режим в связи коронавирусной инфекцией.
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Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Политика
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Финансы
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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Экономика
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Минфин может начать продажу валюты уже в середине марта, а ЦБ РФ на заседании 20 марта может минимально - на 0,25 процентного пункта - повысить ключевую ставку, что, впрочем, все равно затруднит банкам понижение ипотечной ставки, прокомментировал РИА Новости глава аналитического департамента ГК "Регион" Валерий Вайсберг, рассуждая о последствиях обвала рынка нефти.
Игры
Вот так Dead Space могла бы выглядеть в изометрии
Спорт
Хоккейный чемпионат Германии досрочно завершён из-за коронавируса
Немецкая хоккейная лига досрочно завершила чемпионат из-за эпидемии коронавируса, информирует организация в «Твиттере».
Экономика
Дагестанский сенатор-миллиардер нажился на падении цен на нефть
Эксперты "Forbes" отмечают, что падение цен на нефть сыграли на руку Керимову.
Футбол
В УЕФА не собираются переносить матчи Евро-2020 из-за коронавируса
Ранее «ПД» писал о том, что национальные футбольные федерации просят УЕФА передвинуть даты проведения чемпионата Европы для того, чтобы завершить розыгрыши национальных чемпионатов, расписание которых сдвинулось из-за ситуации с распространением коронавируса в мире.
Космос
ESA опубликовало удивительный снимок марсианского кратера
Представители европейского космического агентства ESA поделились снимком, полученным благодаря марсианскому аппарату «Марс-экспресс».
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«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ
Благодаря успеху в сегодняшней игре «Динамо» вышло вперед в серии до четырех побед и ведет со счетом 3-2.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Экономика
Названы возможные последствия падения курса рубля для россиян
Падение курса рубля скажется и на жизни простых россиян.
Общество
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Экономика
Выданы первые кредиты по программе льготной сельской ипотеки
"Росссельхозбанк" (РСХБ) выдал первые кредиты по программе льготной сельской ипотеки, сообщили в финансовой организации.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова без макияжа поблагодарила поклонников из Курска за приём
8 марта певица выступила в нашем городе и поблагодарила фанатов за поддержку в своём профиле в Instagram.
Общество
ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса
«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Авто
Компания Tesla выпустила миллионный электромобиль
Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск сообщил о выпуске миллионного электромобиля. Юбилейным стал кроссовер Tesla Model Y красного цвета.
Футбол
Суд оштрафовал Умтити на 33 тысячи евро
Владелица жилья требовала с футболиста 180 тысяч евро, однако суд оценил нанесенный Умтити ущерб в размере 33 тысяч евро.
Общество
Газопровод «Сила Сибири» приостановится на профилактику в марте
Газопровод «Сила Сибири», который был запущен в декабре 2019 года, приостановит работу на профилактику во второй половине марта.
Общество
ВТО отменила заседания до 20 марта из-за коронавируса
Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо проинформировал представителей стран-участниц о том, что с 11 марта все заседания ВТО будут приостановлены до 20 марта.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка
Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
Космос