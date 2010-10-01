Общество

ТАССТАССВ Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек. Запрет будет действовать до 10 апреля.
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В Москве ограничат массовые мероприятия свыше 5 тыс человек

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Регионы Российской Федерации вводят особый режим в связи коронавирусной инфекцией.
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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
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Минфин может начать продажу валюты уже в середине марта, а ЦБ РФ на заседании 20 марта может минимально - на 0,25 процентного пункта - повысить ключевую ставку, что, впрочем, все равно затруднит банкам понижение ипотечной ставки, прокомментировал РИА Новости глава аналитического департамента ГК "Регион" Валерий Вайсберг, рассуждая о последствиях обвала рынка нефти.
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Дагестанский сенатор-миллиардер нажился на падении цен на нефть

Эксперты "Forbes" отмечают, что падение цен на нефть сыграли на руку Керимову.
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Представители европейского космического агентства ESA поделились снимком, полученным благодаря марсианскому аппарату «Марс-экспресс».
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«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ

Благодаря успеху в сегодняшней игре «Динамо» вышло вперед в серии до четырех побед и ведет со счетом 3-2.
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Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Названы возможные последствия падения курса рубля для россиян

Падение курса рубля скажется и на жизни простых россиян.
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