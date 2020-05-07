Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая

В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
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Подробнее о событии

Самоизоляция до 31 мая и ношение масок. Новые меры против коронавируса в Москве

ТАСС09:57

В Москве станет обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах

Интерфакс05:20

В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:42

Москва: с 12 мая за нахождение в транспорте без маски и перчаток будут штрафовать

Вести.Ru07:06

Собянин обязал москвичей носить маски и перчатки в общественном транспорте

Москва 2405:41

Сергей Собянин: В московском метро будет введен масочный режим

Агентство Москва05:21

Собянин ввел масочный режим с 12 мая

РИА Новости09:26
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 10:38, Ашберн
Общество

Власти Москвы объявили о первом этапе снятия ограничительных мер

С 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском 09:28
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Volvo отзывает около 10 тысяч автомобилей в России

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Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы.
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Комсомольская правда 05:31
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РИА Новости 05:41
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Объявлены кроссоверы, не уступающие внедорожникам на бездорожье

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МедиаПоток вчера в 05:33
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Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

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Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

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РИА Новости вчера в 15:01
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Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100

Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
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Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений

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Политсовет вчера в 08:54
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Политика

Задержанный в Венесуэле американец заявил о плане вывоза Мадуро в США

Задержанный в Венесуэле американец заявил о планировавшемся захвате аэропорта и вывозе президента Мадуро в США.
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Политика

Украина захотела доминировать в переговорах по Донбассу

Украина рассчитывает, что Россия захочет повысить уровень своего представительства в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в ответ на расширение состава украинской делегации.
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Масочный режим вводится в Воронежской области с 12 мая. Соответствующий указ в среду, 6 мая, подписал губернатор Александр Гусев.
Обозреватель Врн вчера в 15:22
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Motor вчера в 09:00
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После майских праздников у дилеров появится обновленный Skoda Rapid

Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.
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Последние умозаключения экспертов противоречат статье, вышедшей в 2015 году.
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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