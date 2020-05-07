В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.

В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая

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Авто Lamborghini презентовал новый Huracan EVO Корпус нового Lamborghini Huracan EVO Spyder выполнен из алюминия и термопластичной смолы.

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 847

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Авто Обнародована стоимость электрического УАЗ «Хантер» Прага, 6 мая 2020, 14:46 — REGNUM Чешская компания MW Motors обнародовала стоимость внедорожника Spartan с электромотором, который был создан на базе УАЗ «Хантер». 121