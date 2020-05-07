Коронавирус
Говорит МоскваВ Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
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В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:42
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Власти Москвы объявили о первом этапе снятия ограничительных мер
С 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления введённых из-за коронавируса ограничений.
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Названия оформлены и в связке с LADA, и по отдельности, поэтому, скорее всего, в дальнейшем они будут использованы для будущих моделей LADA.
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Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах.
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Задержанный в Венесуэле американец заявил о планировавшемся захвате аэропорта и вывозе президента Мадуро в США.
Газета.Ru вчера в 14:15
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Lenta.ru 07:59
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Масочный режим вводится в Воронежской области с 12 мая. Соответствующий указ в среду, 6 мая, подписал губернатор Александр Гусев.
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Корпус нового Lamborghini Huracan EVO Spyder выполнен из алюминия и термопластичной смолы.
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RT на русском 10:31
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Компания Hyundai обновила большой кроссовер Palisade для южнокорейского рынка.
Motor вчера в 09:00
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ToDay News Ufa вчера в 04:16
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В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
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Обнародована стоимость электрического УАЗ «Хантер»
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Последние умозаключения экспертов противоречат статье, вышедшей в 2015 году.
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Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
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