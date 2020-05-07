В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.

В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая

Общество Режим изоляции продлен в Москве до 31 мая Маски и перчатки станут обязательными при поездках на любых видах общественного транспорта, а также при посещении магазинов.

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