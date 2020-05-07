Коронавирус
Говорит МоскваВ Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
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В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:42
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