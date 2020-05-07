Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая

В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
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Москва продлевает ограничения до 31 мая и вводит обязательное ношение масок и перчаток

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В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте

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