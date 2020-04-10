Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра. Градоначальник назвал введение пропускного режима "неизбежным дополнительным ограничением и неудобством".

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