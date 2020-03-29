Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

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