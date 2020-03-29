Коронавирус
RT на русскомВ Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
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Введены дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы14:49
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Губернаторы могут менять список товаров первой необходимости, определенный правительством России из-за коронавируса, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Игры
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Молодые разработчики из студии TeamKill Media, известные по средненькому фэнтези-хоррору Kings of Lorn: The Fall of Ebris, представили свою следующую игру — космический хоррор-шутер Quantum Error для PS4 и PS5.
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Редакция издания SpeedMe.ru назвала интересные и нужные «фишки», которые присутствуют в некоторых автомобилях, но о которых не знают владельцы.
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В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море
Сочи, Краснодарский край, 29 марта 2020, 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
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Выздоровевшая Ольга Куриленко ответила на вопросы о коронавирусе
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В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Армия и оружие
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Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Наука
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Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
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На Украине подали в отставку министры финансов Игорь Уманский и здравоохранения Илья Емец.
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Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord начнётся на 24 часа раньше
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Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Общество
Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома
Здоровье
Назван способ победить коронавирус до разработки вакцины
Во время эпидемии COVID-19 в китайском Ухане были приняты гораздо более жесткие меры, и со временем количество новых случаев заражения удалось сократить.
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Японский разработчик компьютерных игр Square Enix в ходе онлайн-трансляции, посвященной десятому юбилею выхода игры NieR, анонсировал релиз оригинальной части игры на для PS4, Xbox One и РС.