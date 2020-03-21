Коронавирус
Газета.RuВ Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку
"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Пациентка попала в больницу после возвращения из Италии.
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с чего всё началось
Еще одну пациентку, которая была заражена коронавирусной инфекцией, выписали из столичной больницы после полного выздоровления. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:27
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Еще одна пациентка вылечилась от коронавируса в Москве
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:27
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