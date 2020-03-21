Еще одну пациентку, которая была заражена коронавирусной инфекцией, выписали из столичной больницы после полного выздоровления. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

с чего всё началось

"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Пациентка попала в больницу после возвращения из Италии.

В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку

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