Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что цифровые пропуска для передвижения по столице не имеют ограничений ни на направления, ни на количество поездок.

Цифровые пропуска на работу не имеют ограничений по маршруту в Москве

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