Коронавирус
РБКВ Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции
В Москве выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Всего разными судами столицы вынесено девять постановлений, суммы штрафов составляют 15 тыс. руб.
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Происшествия
В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей
Мужчина в Пятигорске закрылся в квартире со своей сестрой и ее детьми, объявил их заложниками и потребовал большой выкуп, написал в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
Общество
Президент подписал указ о выплате семьям с детьми по 5 тысяч рублей
Согласно документу, семьи, имеющие право на маткапитал, в апреле – июне получат по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Наука
В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник
Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Общество
Продукты с высоким содержанием витамина D могут принести пользу сердцу
В отличие от исследований с добавками витамина D, которые показали умеренное или нейтральное благотворное влияние на здоровье сердца, это исследование показало, что увеличение потребления витамина D из пищевых источников может защитить от проблем с сердцем, особенно у мужчин.
Общество
В Башкирии ввели комендантский час для пожилых и детей
На очередном совещании по профилактике коронавирусной инфекции глава Башкирии Радий Хабиров объявил об ужесточении режима самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет и старше, а также детей.
Общество
В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции
Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Общество
В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Армия и оружие
ВСУ перенесли международные учения из-за пандемии
Культура
Роберт Дауни–младший спродюсирует для Netflix сериал о мальчике-олене
Главный герой – мальчик-олень, который живет в глубине леса со своим отцом, но затем оказывается втянут в водоворот опасных и порой жестоких приключений.
Армия и оружие
Сирийские боевики взбунтовались против Эрдогана и готовят захват Турции
Высокопоставленные про-турецкие террористы взбунтовались протви Турции.
Общество
Выпускников школ освободят от весеннего призыва в армию
Выпускники школ в России нынешней весной будут освобождены от призыва в армию. Такое решение было принято Минобороны РФ.
Происшествия
На Урале семья с тремя детьми спряталась от коронавируса в лесу
Энергетика
Россия может согласиться на сокращение добычи нефти
Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Политика
Путин намерен посмотреть работу ВТС в рамках ограничений по COVID-19
Президент России Владимир Путин на заседании комиссии ВТС сообщил, что намерен посмотреть, как идёт работа предприятий в рамках ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса.
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса
Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Общество
На нарушителей самоизоляции в Москве составили более 400 протоколов
Столичные правоохранительные органы составили сотни протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.
Общество
Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом
За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Происшествия
20 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены на Кубани
11 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Сочи, четыре – в Геленджике, три – в Краснодаре, два – в Анапе, где коронавирус подтвердился у ребенка 5 лет и подростка 17 лет, говорится в сообщении.
Технологии
ИСС имени Решетнева заявило о срыве графиков создания спутников
Ведущее российское спутникостроительное предприятие Роскосмоса - "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (ИСС) заявило о срыве графиков изготовления космических аппаратов из-за задержек в поставках комплектующих от своих субподрядчиков.
Космос
На орбиту выведен корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-16", сообщается на сайте Роскосмоса.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Общество
Вирусолог оценил исследование о подавляющем коронавирус препарате
Вирусологи оценили исследование свойств антипаразитарного препарата ивермектина, который, по предположению ученых, может был полезен в борьбе с коронавирусом.
Политика
В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ
Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Общество
Министр здравоохранения Коми подал в отставку
Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин сообщил в четверг ТАСС, что подал в отставку.