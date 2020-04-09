Коронавирус

РБКРБКВ Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции

В Москве выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Всего разными судами столицы вынесено девять постановлений, суммы штрафов составляют 15 тыс. руб.
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Девять человек оштрафовали в Москве за нарушение режима самоизоляции

Агентство Москва08:32

В Москве начали штрафовать за нарушение самоизоляции

РИА Новости09:16

В Москве выписаны первые девять штрафов нарушителям самоизоляции

Интерфакс08:54

Суды Москвы оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции

ТАСС08:40

В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции

РБК09:31

Первые штрафы за нарушение режима самоизоляции выписали в Москве

Вечерняя Москва08:30

Суды Москвы оштрафовали 9 человек за нарушение режима самоизоляции

Москва 2408:27
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Происшествия

В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей

Мужчина в Пятигорске закрылся в квартире со своей сестрой и ее детьми, объявил их заложниками и потребовал большой выкуп, написал в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РИА Новости 09:47
Политика

Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
РБК вчера в 09:28
Общество

Президент подписал указ о выплате семьям с детьми по 5 тысяч рублей

Согласно документу, семьи, имеющие право на маткапитал, в апреле – июне получат по пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Пенза-взгляд 07 апреля в 13:23
Наука

В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник

Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Московский Комсомолец 08:00
Общество

Продукты с высоким содержанием витамина D могут принести пользу сердцу

В отличие от исследований с добавками витамина D, которые показали умеренное или нейтральное благотворное влияние на здоровье сердца, это исследование показало, что увеличение потребления витамина D из пищевых источников может защитить от проблем с сердцем, особенно у мужчин.
ГЛАС.RU вчера в 03:49
Общество

В Башкирии ввели комендантский час для пожилых и детей

На очередном совещании по профилактике коронавирусной инфекции глава Башкирии Радий Хабиров объявил об ужесточении режима самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет и старше, а также детей.
Российская газета 05:07
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Известия 05:49
Общество

В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
РБК 10:13
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru 09:24
Общество

Школы Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года

iReactor 02:54
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Армия и оружие

ВСУ перенесли международные учения из-за пандемии

Московский Комсомолец 10:00
Культура

Роберт Дауни–младший спродюсирует для Netflix сериал о мальчике-олене

Главный герой – мальчик-олень, который живет в глубине леса со своим отцом, но затем оказывается втянут в водоворот опасных и порой жестоких приключений.
Киноафиша России 07:02
Армия и оружие

Сирийские боевики взбунтовались против Эрдогана и готовят захват Турции

Высокопоставленные про-турецкие террористы взбунтовались протви Турции.
Avia.pro 02:21
Общество

Выпускников школ освободят от весеннего призыва в армию

Выпускники школ в России нынешней весной будут освобождены от призыва в армию. Такое решение было принято Минобороны РФ.
Peterburg2.ru 09:03
Происшествия

На Урале семья с тремя детьми спряталась от коронавируса в лесу

Российская газета 09:34
Энергетика

Россия может согласиться на сокращение добычи нефти

Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
RT на русском 07:30
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Экономика

Названо самое подготовленное к кризису поколение россиян

Lenta.ru 01:31
Политика

Путин намерен посмотреть работу ВТС в рамках ограничений по COVID-19

Президент России Владимир Путин на заседании комиссии ВТС сообщил, что намерен посмотреть, как идёт работа предприятий в рамках ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса.
РИА Новости 08:40
Здоровье

Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса

Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Shraibikus News 10:06
Общество

На нарушителей самоизоляции в Москве составили более 400 протоколов

Столичные правоохранительные органы составили сотни протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.
Интерфакс 09:52
Общество

Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:40
Происшествия

20 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены на Кубани

11 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Сочи, четыре – в Геленджике, три – в Краснодаре, два – в Анапе, где коронавирус подтвердился у ребенка 5 лет и подростка 17 лет, говорится в сообщении.
Кавказский узел 06:50
Технологии

ИСС имени Решетнева заявило о срыве графиков создания спутников

Ведущее российское спутникостроительное предприятие Роскосмоса - "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (ИСС) заявило о срыве графиков изготовления космических аппаратов из-за задержек в поставках комплектующих от своих субподрядчиков.
РИА Новости 03:24
Космос

На орбиту выведен корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-16", сообщается на сайте Роскосмоса.
Газета.Ru 04:27
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru 04:51
Общество

Вирусолог оценил исследование о подавляющем коронавирус препарате

Вирусологи оценили исследование свойств антипаразитарного препарата ивермектина, который, по предположению ученых, может был полезен в борьбе с коронавирусом.
АБН 10:02
Политика

В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ

Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Газета.Ru 07:00
Общество

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин сообщил в четверг ТАСС, что подал в отставку.
ТАСС 08:09
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