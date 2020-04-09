Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд. Один из нарушителей, оштрафованный Коптевским районным судом, — житель Московской области, находившийся в Москве без оснований, предусмотренных указом мэра столицы.

Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве

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