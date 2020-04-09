Коронавирус
ИзвестияДевять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве
Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд. Один из нарушителей, оштрафованный Коптевским районным судом, — житель Московской области, находившийся в Москве без оснований, предусмотренных указом мэра столицы.
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Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Интернет
Компания Google запретила своим сотрудникам использовать Zoom
Новые запреты На прошлой неделе НАСА и SpaceX запретили своим сотрудникам использовать приложение для проведения видеоконференций Zoom, так как оно имеет существенные проблемы с безопасностью и конфиденциальностью.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Общество
Вывозные рейсы из-за границы в российские регионы приостановлены
Вывозные рейсы из-за границы в российские регионы пока приостановлены.
Общество
Испания собирается открыть летний сезон без иностранных туристов
Как передает газета ABC, правительство работает над планом, который предусматривает отдых в стране без иностранных туристов.
Общество
В Севастополе на коронавирус проверяют ещё двух человек
Симферополь, 9 апреля 2020, 15:38 — REGNUM Вместе с севастопольцем, у которого предварительно подтвердили коронавирус, госпитализировали в инфекционную больницу ещё двух человек.
Общество
Девятиклассники сдадут всего два экзамена на ОГЭ
Министр образования в прямом эфире заявил, что дополнительные экзамены во время ОГЭ девятиклассники сдавать не будут.
Экономика
Bloomberg подсчитало убытки мировой экономики от коронавируса
Эксперты считают, что ущерб от коронавируса для мировой экономики превысит 5 трлн долларов в течение двух лет.
Общество
Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Энергетика
США собрались усилить давление на Россию в нефтяной войне
Власти Соединенных Штатов могут повысить пошлины на ввозную нефть для давления на Россию и Саудовскую Аравию, пишет газета The Wall Street Journal.
Общество
В России временно упростят регистрацию безработных
Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Политика
Путин проведет совещание по ОПК и заседание комиссии по ВТС
Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг совещание по оборонно-промышленному комплексу, заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству и пообщается с постоянными членами Совбеза РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Игры
«Ведьмак 3» в прошлом году лучше всего продавался на РС
Компания CD Projekt Red в рамках финансового отчёта поделилась информацией об успехах The Witcher 3 В 2019 году The Witcher 3 Wild Hunt продавалась лучше, чем в 2018 (около 7 миллионов копий против 4 миллионов).
Общество
В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ
Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в Москве
Автоспорт
Росс Браун: Сезон начнётся в Европе гонкой без зрителей
Сезон-2020 в Формуле 1 может стартовать с двух гонок в Австрии Скорее всего, сезон начнётся в Европе, и с большой вероятностью это будет закрытый Гран При.
Происшествия
В Крыму за взятку арестованы сотрудники Госстройнадзора
Сотрудники стройнадзора были задержаны после получения ими первой суммы взятки. По ходатайству следствия обвиняемые арестованы.
Экономика
Аксаков анонсировал увеличение кредита для каникул из-за вируса
Глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков рассказал, что для Москвы порог по ипотечным кредитам может быть увеличен до 5–7 млн. рублей.
Общество
Сергей Собянин рассказал о начале выплаты пособий по безработице
Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей — федеральное пособие, 7370 рублей — доплата из бюджета Москвы.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова порадовала поклонников теплыми фото с детьми
Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
Наука
В океане обнаружен 50-метровый ядовитый хищник
Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
Здоровье
Минздрав назвал пять главных симптомов коронавирусной инфекции
Главными симптомами коронавирусной инфекции являются повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость и ощущение сдавленности в грудной клетке.
Политика
Премьер Италии усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус
Премьер-министр Италии усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.