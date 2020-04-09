Коронавирус

ИзвестияИзвестияДевять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве

Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд. Один из нарушителей, оштрафованный Коптевским районным судом, — житель Московской области, находившийся в Москве без оснований, предусмотренных указом мэра столицы.
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В Москве выписаны первые девять штрафов нарушителям самоизоляции

Интерфакс08:54

За нарушение самоизоляции в Москве оштрафованы девять человек

RT на русском08:49

В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции

РБК08:36

Суды Москвы оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции

ТАСС08:40

Девять человек оштрафовали в Москве за нарушение режима самоизоляции

Агентство Москва08:32

Первые штрафы за нарушение режима самоизоляции выписали в Москве

Вечерняя Москва08:30

Суды Москвы оштрафовали 9 человек за нарушение режима самоизоляции

Москва 2408:27
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Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Интернет

Компания Google запретила своим сотрудникам использовать Zoom

Новые запреты На прошлой неделе НАСА и SpaceX запретили своим сотрудникам использовать приложение для проведения видеоконференций Zoom, так как оно имеет существенные проблемы с безопасностью и конфиденциальностью.
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Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Коммерсантъ 07:03
Общество

Вывозные рейсы из-за границы в российские регионы приостановлены

Вывозные рейсы из-за границы в российские регионы пока приостановлены.
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Общество

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Как передает газета ABC, правительство работает над планом, который предусматривает отдых в стране без иностранных туристов.
ФедералПресс 03:27
Общество

В Севастополе на коронавирус проверяют ещё двух человек

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Общество

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Министр образования в прямом эфире заявил, что дополнительные экзамены во время ОГЭ девятиклассники сдавать не будут.
Сибкрай.ru 04:17
Экономика

Bloomberg подсчитало убытки мировой экономики от коронавируса

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Газета.Ru вчера в 12:28
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Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

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Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу

Ведомости 08:12
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Энергетика

США собрались усилить давление на Россию в нефтяной войне

Власти Соединенных Штатов могут повысить пошлины на ввозную нефть для давления на Россию и Саудовскую Аравию, пишет газета The Wall Street Journal.
Взгляд.ру 08:13
Общество

В России временно упростят регистрацию безработных

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
RT на русском 06:23
Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском 07 апреля в 01:57
Политика

Путин проведет совещание по ОПК и заседание комиссии по ВТС

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РИА Новости 05:47
Игры

«Ведьмак 3» в прошлом году лучше всего продавался на РС

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Городской портал Новый Нижний вчера в 14:00
Общество

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РИА Новости вчера в 13:51
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в Москве

Газета.Ru вчера в 15:55
Автоспорт

Росс Браун: Сезон начнётся в Европе гонкой без зрителей

Сезон-2020 в Формуле 1 может стартовать с двух гонок в Австрии Скорее всего, сезон начнётся в Европе, и с большой вероятностью это будет закрытый Гран При.
Autosport.com.ru 06:19
Происшествия

В Крыму за взятку арестованы сотрудники Госстройнадзора

Сотрудники стройнадзора были задержаны после получения ими первой суммы взятки. По ходатайству следствия обвиняемые арестованы.
Коммерсантъ 08:02
Экономика

Аксаков анонсировал увеличение кредита для каникул из-за вируса

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков рассказал, что для Москвы порог по ипотечным кредитам может быть увеличен до 5–7 млн. рублей.
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Общество

Сергей Собянин рассказал о начале выплаты пособий по безработице

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Наука

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Ученые Института океанологии Шмидта засняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia, сообщает издание Newsweek.
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Здоровье

Минздрав назвал пять главных симптомов коронавирусной инфекции

Главными симптомами коронавирусной инфекции являются повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость и ощущение сдавленности в грудной клетке.
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Политика

Премьер Италии усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус

Премьер-министр Италии усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус.
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Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
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Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
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