Общество
РИА НовостиВ Москве выписали пять тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
Жителям Москвы за прошедшие выходные выписали около пяти тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".
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с чего всё началось
— Порядка пяти тысяч протоколов было составлено в отношении жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции, то есть опять же гуляли, жарили шашлыки, вели себя не должным образом, — сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".Life.ru15:39
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