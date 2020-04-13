с чего всё началось

Жителям Москвы за прошедшие выходные выписали около пяти тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".

В Москве выписали пять тысяч протоколов за нарушение самоизоляции

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