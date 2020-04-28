Транспорт
Эхо МосквыВ Москве выписан первый штраф за езду без пропуска
Нарушение было зафиксировано 22 апреля. С этого дня в Москве в автоматическом режиме начали следить за водителями без оформленных пропусков. За первые несколько дней действия новых правил было выявлено более 300 тысяч машин без пропусков.
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