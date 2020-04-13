Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве выписали 885 тысяч цифровых пропусков

В Москве выписано уже 885 тысяч цифровых пропусков, примерно 90% из них - для работающих москвичей, сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире телеканала Россия-1.
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Цифровые пропуска: получить легко, но обманщиков ждет наказание

Вести.Ru08:05

В Москве выписано почти 900 тысяч цифровых пропусков

Эхо Москвы08:00

Около 90 процентов пропусков в Москве выписали для работающих горожан

Вечерняя Москва07:03

В Москве выписано уже 885 тыс. цифровых пропусков

Известия06:35

В Москве выписали 885 тысяч цифровых пропусков

РИА Новости06:32
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Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Общество

Правительство России выделило 50 млрд рублей на допвыплаты медикам

«По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
RT на русском 02:48
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Политика

Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону

«На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин.
Коммерсантъ 08:43
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Общество

Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
Московский Комсомолец 09:41
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Общество

В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей режима самоизоляции, ранее штрафы выписывали только единичным нарушителям, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Солнцевского суда столицы Георгия Енгибарова.
Ведомости 11:57
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Экономика

Если США откажутся от доллара – что станет с мировой экономикой?

Статистически ВВП США вырос с 14,7 трлн долларов в 2008 до 21,5 трлн в 2019 году.
REGNUM вчера в 21:54
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Транспорт

РЖД отменят 32 поезда дальнего следования

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
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Энергетика

Сделку по нефти сочли провалом России

Россия и Саудовская Аравия в рамках соглашения снизят добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки каждая.
Lenta.ru 07:18
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Общество

В Мосгорсуде объяснили недопуск посла США на заседание по делу Уилана

Посла США Джона Салливана не пустили на заседание суда по делу Пола Уилана из-за ограничений, действующих в Москве, а также из-за секретности данного дела.
Известия 04:37
Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
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Интернет

Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
11
Общество

В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами

РИА Новости 10:22
409
Общество

Кондратьев: беспропускное окно действует только для автомобилистов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Кубани сообщил, что объявленные ранее послабления карантинного режима распространяются только на автомобилистов.
Кубань 24 07:54
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Политика

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
368
Здоровье

Главный санврач Дона объяснил причину запрета на посещение лесов и дач

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв объяснил причины запрета охоты, посещения лесов и дач в регионе во время всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 08:40
17
Наука

Учёные назвали механизм перехода на людей вирусов животных

Ученые на основании масштабного исследования установили, что из 5 335 видов наземных млекопитающих, более 600 видов способны заразить человека вирусами, обитающими в их организме.
Газета DAILY 11:20
7
Происшествия

СК возбудил в 10 регионах уголовные дела о фейках о коронавирусе

Следственный комитет возбудил в 10 регионах РФ уголовные дела о распространении фейков о коронавирусе, как минимум в пяти регионах проводятся доследственные проверки.
ТАСС 11:48
11
Общество

Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС

Москва, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации.
REGNUM 07:54
1,2K
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек

В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10056, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.
Газета.Ru 11:58
Политика

Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
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Спорт

Дзюба назвал шесть любимых фильмов

Нева Спорт 11:32
Политика

Пушков раскрыл роль России на мировой арене

В треугольнике Россия, Китай, США, у Москвы появятся новые возможности, роль страны существенно возрастет на мировой арене, пишет «Парламентская газета».
ФедералПресс вчера в 22:51
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Наука

Какие типы коронавируса «путешествуют» в Европе и Азии

В Восточной Азии же самым частым стал тип B, а в Европе и США – А и С (исключение - Швейцария, Германия, Бельгия и Нидерланды).
НИА-Новосибирск 02:58
6
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

Голикова отметила, что 14–16 апреля могут быть неким критерием для страны о том, вышла ли заболеваемость на пик или продолжит увеличиваться.
Известия вчера в 19:04
2,9K
Гаджеты

Стало известно, каким будет новый iPhone 12

Сразу несколько изменений может получить iPhone 12, который компания Apple покажет грядущей осенью.
Российская газета 08:57
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Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
1,2K
Здоровье

Врач передал последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Живая Кубань 08:08
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Политика

Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube

Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube.
RZN.info 11:00
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Футбол

Гендиректор «Зенита» опроверг интерес к защитнику «Ювентуса» Ругани

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Ювентуса» Даниэле Ругани.
Metaratings 10:34
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Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря

Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
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Как работают Яндекс.Новости?
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