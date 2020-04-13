В Москве выписано уже 885 тысяч цифровых пропусков, примерно 90% из них - для работающих москвичей, сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире телеканала Россия-1.

В Москве выписали 885 тысяч цифровых пропусков

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Общество В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей режима самоизоляции, ранее штрафы выписывали только единичным нарушителям, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Солнцевского суда столицы Георгия Енгибарова. 59

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Общество Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС Москва, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации. 1,2K

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