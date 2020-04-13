Коронавирус
ИзвестияВ Москве выписано уже 885 тыс. цифровых пропусков
Власти Москвы выписали уже 885 тыс. цифровых пропусков по состоянию на 13:00 для передвижения на транспорте по городу. Об этом 13 апреля сообщил руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко. Примерно 90% из этого числа выписаны для работающих граждан.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 13:53, Ашберн
Политика
Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости 13:12
Политика
Крымские правоохранители заочно предъявили обвинения Мустафе Джемилеву
Симферополь, 13 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Одному из лидеров крымскотатарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мустафе Джемилеву заочно предъявили обвинение по нескольким уголовным делам.
REGNUM 10:22
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
Общество
Академик спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России может достигнуть пика в последней декаде апреля.
Мой Брянск 03:38
Финансы
ЦБ заявил о снижении внешнего долга России
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил $450 млрд, снизившись с начала года на $40,8 млрд, или на 8,3%», — говорится в заявлении.
RT на русском 09:23
Общество
ГИБДД скорректировала прием экзаменов на водительские права
«Из-за прекращения деятельности автошкол экзамены на право управления транспортными средствами проводятся по скорректированным графикам небольшими группами»,-- уточнили в ГИБДД.
Коммерсантъ 06:21
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Экономика
Украина увеличила бюджет на $603 млн для борьбы с коронавирусом
Верховная рада внесла изменения в бюджет Украины на 2020 год из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, выделив дополнительные средства на поддержку врачей и закупку медицинских материалов.
Коммерсантъ 09:25
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 11:26
Общество
Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском вчера в 07:23
Политика
Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы
Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 09:10
Общество
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 10 тысяч человек
В штате Нью-Йорк за последние сутки от коронавируса скончался 671 человек, таким образом, общее число жертв пандемии здесь достигло 10056 человек.
Российская газета 13:35
Общество
В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков
Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн.
ТАСС 11:50
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru 07:18
Наука
Описаны реальные масштабы пандемии коронавируса
Ученые заметили, что чем точнее будет информация о количестве заболевших коронавирусом, тем проще будет оценить масштабы пандемии и эффективно бороться с инфекцией.
Lenta.ru 12:26
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Культура
В столице запустили проект «Культурная Москва онлайн»
RT на русском 09:56
Энергетика
Почему сланцевый сектор США так рад сделке ОПЕК+
Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на руководство Железнодорожной комиссии Техаса, которая, по сути, является регулятором нефтяной отрасли штата уже много лет, в целом сокращение добычи поможет энергетическому сектору США.
Вести.Ru 04:21
Общество
Глава Удмуртии постановил ограничить въезд и выезд в городах региона
Во избежание распространения коронавирусной инфекции в городах Удмуртии ограничат въезд и выезд.
ИА Удмуртия 11:25
Общество
В Саратовской области выявили два новых случая COVID-19
Два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 выявлены в понедельник в Саратовской области, число зараженных достигло 46 человек, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 13:11
Шоу-бизнес
Подруга Бабкиной рассказала, что певицу вывели из искусственной комы
Подруга певицы Надежды Бабкиной Маргарита Королева рассказала "СтарХит", что артистку вывели из медикаментозной комы.
РИА Новости вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров решил распродать свой гардероб
Отечественный артист Филипп Киркоров распродает 300 тысяч единиц своей одежды, а также 3 тысячи пар обуви из своего личного гардероба.
NewInform 10:58
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
Здоровье
В Севастополе подтвержден еще один случай коронавируса
В Севастополе подтвердился ещё один диагноз коронавирус.
Вести Севастополя 10:02