Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве выписано уже 885 тыс. цифровых пропусков

Власти Москвы выписали уже 885 тыс. цифровых пропусков по состоянию на 13:00 для передвижения на транспорте по городу. Об этом 13 апреля сообщил руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко. Примерно 90% из этого числа выписаны для работающих граждан.
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Цифровые пропуска: получить легко, но обманщиков ждет наказание

Вести.Ru08:05

В Москве выписано уже 885 тыс. цифровых пропусков

Известия06:35

Около 90 процентов пропусков в Москве выписали для работающих горожан

Вечерняя Москва07:03

Власти Москвы призвали не создавать ажиотажа из-за цифровых пропусков

МИР 2406:49

В Москве выписано почти 900 тысяч цифровых пропусков

Эхо Москвы08:00

В Москве выписали 885 тысяч цифровых пропусков

РИА Новости06:32

Столичные власти просят горожан не создавать ажиотаж вокруг цифровых пропусков

Радио Маяк06:04
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Политика

Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости 13:12
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Политика

Крымские правоохранители заочно предъявили обвинения Мустафе Джемилеву

Симферополь, 13 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Одному из лидеров крымскотатарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мустафе Джемилеву заочно предъявили обвинение по нескольким уголовным делам.
REGNUM 10:22
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Политика

Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране

В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
3,1K
Общество

Академик спрогнозировал пик коронавируса в России

Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России может достигнуть пика в последней декаде апреля.
Мой Брянск 03:38
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Финансы

ЦБ заявил о снижении внешнего долга России

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил $450 млрд, снизившись с начала года на $40,8 млрд, или на 8,3%», — говорится в заявлении.
RT на русском 09:23
2
Общество

ГИБДД скорректировала прием экзаменов на водительские права

«Из-за прекращения деятельности автошкол экзамены на право управления транспортными средствами проводятся по скорректированным графикам небольшими группами»,-- уточнили в ГИБДД.
Коммерсантъ 06:21
26
Религия

У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус

ТАСС 09:39
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
1,9K
Экономика

Украина увеличила бюджет на $603 млн для борьбы с коронавирусом

Верховная рада внесла изменения в бюджет Украины на 2020 год из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, выделив дополнительные средства на поддержку врачей и закупку медицинских материалов.
Коммерсантъ 09:25
13
Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 11:26
133
Общество

Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России

Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском вчера в 07:23
2,9K
Политика

Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы

Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 09:10
4
Общество

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 10 тысяч человек

В штате Нью-Йорк за последние сутки от коронавируса скончался 671 человек, таким образом, общее число жертв пандемии здесь достигло 10056 человек.
Российская газета 13:35
12
Общество

В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков

Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн.
ТАСС 11:50
186
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
1,1K
Политика

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
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Энергетика

Сделку по нефти сочли провалом России

По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru 07:18
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Общество

Огонь в Чернобыле почти достиг хранилищ с радиоактивными отходами

Lenta.ru 10:00
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Наука

Описаны реальные масштабы пандемии коронавируса

Ученые заметили, что чем точнее будет информация о количестве заболевших коронавирусом, тем проще будет оценить масштабы пандемии и эффективно бороться с инфекцией.
Lenta.ru 12:26
2
Культура

В костюме Яйца в шоу «Маска» выступил резидент Comedy Club

REGNUM 07:40
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Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
1,2K
Культура

В столице запустили проект «Культурная Москва онлайн»

RT на русском 09:56
25
Энергетика

Почему сланцевый сектор США так рад сделке ОПЕК+

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на руководство Железнодорожной комиссии Техаса, которая, по сути, является регулятором нефтяной отрасли штата уже много лет, в целом сокращение добычи поможет энергетическому сектору США.
Вести.Ru 04:21
Общество

Глава Удмуртии постановил ограничить въезд и выезд в городах региона

Во избежание распространения коронавирусной инфекции в городах Удмуртии ограничат въезд и выезд.
ИА Удмуртия 11:25
9
Общество

В Саратовской области выявили два новых случая COVID-19

Два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 выявлены в понедельник в Саратовской области, число зараженных достигло 46 человек, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 13:11
Шоу-бизнес

Подруга Бабкиной рассказала, что певицу вывели из искусственной комы

Подруга певицы Надежды Бабкиной Маргарита Королева рассказала "СтарХит", что артистку вывели из медикаментозной комы.
РИА Новости вчера в 10:36
82
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров решил распродать свой гардероб

Отечественный артист Филипп Киркоров распродает 300 тысяч единиц своей одежды, а также 3 тысячи пар обуви из своего личного гардероба.
NewInform 10:58
14
Интернет

Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
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Здоровье

В Севастополе подтвержден еще один случай коронавируса

В Севастополе подтвердился ещё один диагноз коронавирус.
Вести Севастополя 10:02
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Как работают Яндекс.Новости?
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