Власти Москвы выписали уже 885 тыс. цифровых пропусков по состоянию на 13:00 для передвижения на транспорте по городу. Об этом 13 апреля сообщил руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко. Примерно 90% из этого числа выписаны для работающих граждан.

В Москве выписано уже 885 тыс. цифровых пропусков

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