Коронавирус
РИА НовостиВ Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса
По словам чиновника, число выявленных случаев заражения увеличивается преимущественно за счет бессимптомных носителей. Сейчас в столице проводят около 18 тысяч тестов на коронавирус в сутки.
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До 60% случаев заражения коронавирусом в Москве протекают бессимптомно
Комсомольская правдавчера в 15:34
Большинство выявленных в Москве носителей коронавируса не имеют симптомов
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