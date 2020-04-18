Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса

По словам чиновника, число выявленных случаев заражения увеличивается преимущественно за счет бессимптомных носителей. Сейчас в столице проводят около 18 тысяч тестов на коронавирус в сутки.
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До 60% случаев заражения коронавирусом в Москве протекают бессимптомно

Комсомольская правдавчера в 15:34

У большей части носителей COVID-19 в Москве нет симптомов

Интерфаксвчера в 15:30

Доля бессимптомных случаев коронавируса в Москве выросла примерно до 60%

ТАССвчера в 14:38

В Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса

РИА Новостивчера в 15:27

У 60% москвичей с подтвержденным коронавирусом нет симптомов

Москва 24вчера в 14:57

Определена доля бессимптомных переносчиков коронавируса в Москве

Lenta.ruвчера в 14:52

Большинство выявленных в Москве носителей коронавируса не имеют симптомов

Вечерняя Москвавчера в 15:28
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
Происшествия

Появилось видео жестокого избиения отца и сына мигрантами в Москве

Вести.Ru 06:45
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Общество

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM 17 апреля в 16:52
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Здоровье

Врач Андреев назвал проявляющиеся на коже симптомы коронавируса

О новых возможных симптомах опасного заболевания рассказал врач-пульмонолог Сергей Авдеев.
ФАН вчера в 06:54
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Политика

Песков допустил выход на плато по коронавирусу на следующей неделе

На следующей неделе есть надежда, что появятся первые признаки выхода на плато, и нужно будет принимать решения о дальнейшем режиме.
Российская газета 07:01
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Общество

В МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки

REGNUM вчера в 22:18
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Здоровье

Минздрав одобрил применение китайского препарата при коронавирусе

Министерство здравоохранения РФ одобрило применение китайского препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса, сообщает «Утро.ру».
Пятый канал вчера в 13:37
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Политика

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
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Общество

В Тульской области выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Тульской области зарегистрировано 58 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 04:38
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Технологии

Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным

Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце.
Evo-rus.com 17 апреля в 05:53
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Киберспорт

Рейтинг Fallout 76 в Steam неожиданно стал положительным

После установки обновления Wastelanders для Fallout 76 игра внезапно начала набирать популярность у игроков, характеризовавших ее не иначе как бесцельное хождение по пустыне, и теперь ее рейтинг в Steam составляет 71% положительных отзывов.
Faktom вчера в 13:12
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Наука

Частота инфекционных болезней может указывать на развитие рака

Частота инфекционных болезней, по мнению специалистов, может указывать на развитие раковых образований.
Evo-rus.com 03:41
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Здоровье

В Омске тяжёлый пациент с коронавирусом стал дышать самостоятельно

АиФ Омск 05:25
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Общество

Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве

В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
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Политика

Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 17 апреля в 06:31
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Религия

Лукашенко высказался против запрета посещать храмы на фоне пандемии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приветствует политику стран, которые "закрыли людям дорогу к храмам" в условиях пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 05:55
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Политика

Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения Советского Союза

Объединение усилий стран бывшего Советского Союза идет на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и страхи по поводу возрождения СССР.
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Шоу-бизнес

Mash: Заворотнюк идет на поправку

По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
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Религия

Путин поздравил православных россиян с Пасхой

«Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — приводятся в сообщении слова главы государства.
РБК вчера в 17:35
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Армия и оружие

Эксперты издания Sohu сообщили о потерях США из-за попытки Японии отобрать Курилы у РФ

Эксперты китайского издания Sohu полагают, что попытка Японии отобрать Курилы у РФ приведёт к потерям США.
Актуальные Новости 07:10
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Общество

В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
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Общество

За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах

За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах.
Российская газета 04:11
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Шоу-бизнес

Прилучный ответил на обвинения в домашнем насилии

Актер Павел Прилучный ответил на обвинения в домашнем насилии.
Вести.Ru 06:59
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Происшествия

Коронавирус подтверждён еще у одного жителя Волжского

Диагноз поставили троим жителям Среднеахтубинского района (33, 35 и 47 лет), 38-летнему жителю Михайловки и 50-летнему жителю Камышина.
Волжский.ру вчера в 06:16
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Здоровье

В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47

Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
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Политика

Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются.
Известия вчера в 12:09
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Хоккей

Панарин рассказал о границах благотворительности

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 16:14
Политика

Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу

Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
РБК вчера в 04:16
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Общество

Новые правила использования цифровых пропусков в Подмосковье

Новые правила использования цифровых пропусков в Московской области.
Evo-rus.com вчера в 11:57
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Общество

В Испании рекордно снизилось число умерших от коронавируса за сутки

Число пациентов в Испании, скончавшихся от коронавируса за последние сутки, составило 410.
Известия 06:16
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
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